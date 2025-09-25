ETV Bharat / state

दमोह में 4 साल में नहीं बन पाई आधा किलोमीटर की मॉडल रोड, सड़क बनाने काटे गए थे 39 पेड़

दमोह में आधा किलोमीटर की मॉडल रोड अधूरी, 4.5 साल से सड़क पूरी होने का लोग कर रहे हैं इंतजार, जाम से हो रही परेशानी.

DAMOH INCOMPLETE MODEL ROAD
दमोह में आधा किलोमीटर की मॉडल रोड अधूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 5:02 PM IST

4 Min Read
दमोह: महाराणा प्रताप चौक से लेकर जटाशंकर मंदिर तक बनने वाली करीब आधा किलोमीटर की मॉडल रोड साढ़े 4 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी पड़ी हुई है. इस रोड को बनाने के पीछे ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना है. अभी तक यह समस्या हल तो नहीं हुई लेकिन आधी अधूरी बनी सड़क ही अब समस्या बन गई है. प्रदेश सरकार ने नगर पालिका को लोन भी दे दिया है. उसके बाद भी सड़क का काम रुका हुआ है, जिससे लोग ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं.

सड़क बनाने काटे गए थे 39 पेड़

वर्ष 2021 में नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने दमोह नगर पालिका को सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया था. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग के सामने वाले हिस्से में लगे पेड़ों को काटकर सड़क का दोहरीकरण किया जाना था. इसके लिए नगर पालिका ने विभिन्न प्रजातियों के 39 पेड़ों को काटकर रास्ता साफ किया था. जिसमें 14 सागौन और 3 बड़े इमली के पेड़ सहित कंजी व अर्जुन के पेड़ भी काटे गए थे.

सड़क बनाने काटे गए थे 39 पेड़ लेकिन अब तक है अधूरी (ETV Bharat)

28 लाख में शिफ्ट किए गए बिजली खंभे

पेड़ों को काटे जाने के बाद एक बड़ी समस्या यह थी कि करीब 3 फीट गहराई को भरकर मुख्य सड़क के लेवल तक लाना था. इसके लिए मुरम और मिट्टी भी डाल दी गई, लेकिन एक नई समस्या और सामने आ गई. वह यह थी कि बिजली की हाई टेंशन लाइन जो पुराने खंभों में लगे हुए थे. उन्हें दोनों सड़क के बीच में शिफ्ट किया जाना था. इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की अनुमति आवश्यक थी.

ऐसे में नगर पालिका ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी से पोल हटाने के लिए एस्टीमेट बनाने को कहा. जिस पर कंपनी ने पोल शिफ्ट करने के लिए 28 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया और पोल शिफ्ट भी कर दिए गए. लेकिन फिर भी करीब 2 साल से सड़क का निर्माण रुका हुआ है.

'भुगतान नहीं होने के कारण काम रुका'

सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2022 में 1 करोड़ 92 लाख की राशि का टेंडर जारी हुआ. जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला. निर्माण एजेंसी के शेख अमान ने बताया कि "भुगतान की समस्या के कारण काम रोका था. जब पेमेंट नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे." बताया गया कि 25 से 30 लाख रुपए का भुगतान न होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.

सड़क संकरी होने से बनती है जाम की स्थिति

कोतवाली से लेकर जबलपुर नाका के बीच जबलपुर जाने वाला यह मुख्य मार्ग है. प्रतिदिन यहां से सैकड़ों की संख्या में ट्रक और बस निकलते हैं. इसके अलावा छोटे वाहनों की संख्या हजारों में है. सड़क काफी संकरी है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है.

ठेकेदार को काम शुरू करने की नोटिस भेजा

इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि "हमने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है कि वह काम शुरू करे. जहां तक बिल भुगतान की बात है तो हमने अध्यक्ष को बिल भुगतान करने की फाइल भेज दी है. उम्मीद है जल्द भुगतान होते ही काम शुरू हो जाएगा."

बरसात खत्म होते ही काम शुरू कराने का आश्वासन

इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि "नगर पालिका ने जानकारी दी थी कि पोल शिफ्टिंग का काम होना है, लेकिन कुछ समय पहले फिर जानकारी दी की पोल शिफ्टिंग हो चुकी है. मुझे लगता है शायद बहुत अधिक बारिश होने के कारण काम रुका हुआ है. मैं नगर पालिका को निर्देशित करूंगा कि जैसे ही बारिश रुके तुरंत ही सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाए."

