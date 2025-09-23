ETV Bharat / state

भारत मंडपम चखेगा दमोह के चटपटे सॉस का स्वाद, जॉब छोड़ किसान ने डाली फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री

दमोह के कस्बे में बने साॅस का स्वाद दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फूड फेस्टिवल तक पहुंचा, पथरिया का किसान कर रहा है प्रतिनिधित्व.

DAMOH TOMATO KETCHUM FACTORY
दमोह के साॅस की महक दिल्ली के भारत मंडपम तक पहुंची (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

September 23, 2025

दमोह: एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो कौन कहता है, आसमां में सुराख नहीं होता, दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां पथरिया के एक किसान पर सटीक बैठती हैं. जिन्होंने विपरीत हालातों में दमोह जिले से एक ब्रांड की शुरुआत की और आज उस ब्रांड की चमक दिल्ली तक फैलने जा रही है. पथरिया तहसील के वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 2018 में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की थी. जिसमें टमाटर और मिर्च से सॉस और केचप बनाने का कारोबार शुरू किया था, लेकिन अब यह कारोबार इतना फैल गया है कि इसे दिल्ली में भी स्थान मिल गया है.

जॉब छोड़ किसान ने डाली फूड फैक्ट्री

आईटी से बीई करने वाले भूपेंद्र ठाकुर पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदौर चले गए. वहां पर 6 साल तक नौकरी की, लेकिन उन्हें यह नौकरी रास नहीं आई. 2018 में वापस आकर कुछ नया करने के विचार के साथ फूड संस्करण फैक्ट्री डाली. जिसमें फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करके विभिन्न तरह के उत्पाद बनाते हैं. इसमें आम, नींबू, मिर्ची, आंवला का अचार, सहित विनेगर, केचप व सॉस बनाते हैं. इसके अलावा हल्दी के उत्पाद भी तैयार करते हैं.

फूड फेस्टिवल में रखा जाएगा दमोह का सॉस (ETV Bharat)

शुरुआत में तो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था, लेकिन जब लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह 100% जैविक एवं हानिरहित है तो लोगों को इसका स्वाद लग गया. इसके बाद अब पथरिया से निकला आरएस नाम का यह ब्रांड दिल्ली तक पहुंच गया है.

दिल्ली के फूड फेस्टिवल में दमोह के 4 प्रोडक्ट

आगामी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में चौथी फूड फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है. जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. पिछले महीने जब प्रदेश की राजधानी में उत्पादों के चयन के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई थी तो उसमें पथरिया के किसान भूपेंद्र ठाकुर के 4 उत्पादों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया था. अभी यह 4 उत्पाद दिल्ली के फूड फेस्टिवल में रखे जाएंगे. वह दमोह के पहले ऐसे किसान हैं, जिनका प्रोडक्ट राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है. साथ ही वह अकेले किसान हैं, जो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करेंगे.

कई लोगों को मिल रहा है रोजगार

उद्यमी भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि "जब इंदौर से नौकरी छोड़कर पथरिया वापस आए तो कुछ नया करने की सोची. हमारा यह काम भी एक नौकरी की तरह ही है. जिसमें प्रत्यक्ष रूप से करीब 12 से 14 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं. इसके अलावा लगभग 300 लोग ऐसे हैं. जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं. मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन जब टमाटर सस्ता हो जाता है, उस समय किसानों को इसका सही लाभ नहीं मिलता है. ऐसे में हम किसानों से टमाटर और उनके अन्य उत्पाद खरीदते हैं और उससे सॉस, केचप, विनेगर, अचार इत्यादि 6 प्रकार के उत्पाद बनाते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि "फूड प्रसंस्करण के मामले में दमोह बहुत ही पिछड़ा हुआ है. इसलिए हमने पिता के नाम पर इस ब्रांड की शुरुआत आरएस नाम से की. मुझे खुशी है कि मेरा यह उत्पाद दिल्ली के लिए चयनित किया गया है. जब राजधानी भोपाल में उत्पादों का चयन किया जाना था, तब इस बात का ख्याल रखा गया कि जो उत्पाद नेचुरल तरीके से बिना केमिकल के जैविक तरीके से बनाए जाएंगे और जो स्वास्थ्य कारक है, उन्हीं का चयन किया जाएगा."

