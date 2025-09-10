ETV Bharat / state

दमोह टू जर्मनी, युवाओं को मिलेंगे देश-विदेश में रोजगार के अवसर, युवा संगम का होगा आगाज

आगामी 23 सितंबर को युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. लेकिन इस बार का यह कार्यक्रम अभी तक हुए युवा संगम कार्यक्रमों से कुछ अलग है. इस कार्यक्रम में देश के अलावा विदेश में भी रोजगार के अवसर तलाशने के मौके मिलेंगे, जिसमें कक्षा पांचवीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट व अन्य विभिन्न योग्यताओं वाले युवाओं के लिए जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी. दरअसल, इस कार्यक्रम में स्थानीय स्तर की कंपनियों के अलावा जर्मनी से भी अतिथि आएंगे जो अपने देश में खाली विभिन्न पदों और रोजगार के अवसरों की जानकारी साझा करेंगे. जिले के युवा देश में ही नहीं बल्कि अपनी योग्यता और स्किल के आधार पर जर्मनी में भी रोजगार पा सकेंगे.

दमोह : युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और स्वावलंबी बनाने के लिए दमोह में युवा संगम का आयोजन हो रहा है. स्थानीय पीजी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में जर्मनी से कई कंपनियां और उनके अधिकारी बतौर अतिथि शामिल होंगे. इन कंपनियों द्वारा स्थानीय युवाओं को जॉब ऑफर के बारे में भी बताया जाएगा. गौरतलब है कि युवा संगम का आयोजन युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है.

युवा संगम में शामिल होने वाले युवाओं को इस बार कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. उनके लिए एक नई सुविधा भी शुरू की गई है, जिसमें एक बारकोड जारी किया गया है. इस बार कोड को युवा अपने मोबाइल से स्कैन करके अपना पंजीयन कर सकेंगे. उस पंजीयन के बाद उन्हें 23 तारीख को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस पहुंचना होगा. और वहां पर वह देश के विभिन्न भागों से आने वाले कंपनियों के अधिकारियों व जर्मनी के एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करेंगे. जबकि इसके बाद आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम में जर्मनी के अलावा दुबई व कुछ अन्य देशों के उद्यमियों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

युवाओं को ऑफर लेटर देंगी कंपनियां

इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया, '' इस बार का युवा संगम कार्यक्रम पीजी कॉलेज में 23 तारीख को आयोजित किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य यह है कि वहां पर जिले भर से सैकड़ों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं. और उसका इन्हें लाभ मिल सके. इसमें स्थानीय स्तर के अलावा जर्मनी से भी उद्यमी आएंगे जो छात्रों के साथ जर्मनी की विभिन्न कंपनियों में खाली पड़े पदों की पूर्ति की जानकारी साझा करेंगे. इस मेले को चार भागों में बांटा गया है. जिसमें देश की नामी गिरामी कंपनियां युवाओं को ऑफर लेटर देंगी. दूसरे भाग में बेरोजगार युवा जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाएगा.''

कलेक्टर ने आगे कहा, '' तीसरे भाग में दमोह की लोकल कंपनी आएंगी और यहां के ऐसे बेरोजगार युवक जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें यहीं पर रोजगार उपलब्ध किया जाएगा. चौथा यह कि जर्मनी से लोग आएंगे और वहां पर भारतीयों के लिए कौन-कौन सी कंपनियों में कितने पद खाली हैं. इसकी जानकारी साझा करेंगे. उसके लिए उन्हें उनकी पात्रता योग्यता और अन्य सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.''