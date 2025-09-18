ETV Bharat / state

हाथी पर सवार होकर आएंगी माता रानी, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मिलेगा शुभ फल

इन दोनों ही नवरात्रि पर्व पर माता रानी अपने एक विशेष वाहन पर सवार होकर आती हैं. उस वाहन से काल एवं ज्योतिष गणना की जाती है और यह पता किया जाता है कि इस वर्ष का फल कैसा होगा. गज यानी हाथी को गणेश जी का अवतार तो मना ही जाता है, साथ ही इसे सुख समृद्धि का प्रतीक भी बताया गया है. अष्ट लक्ष्मी का वाहन भी हाथी है. इंद्र का ऐरावत भी हाथी है, जो संकट को दर्शाता है.

दमोह: अश्विन या शारदीय नवरात्र का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. यह 9 दिन माता रानी की आराधना के लिए विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं. इस समय विश्व भर में उथल-पुथल, अनिश्चितता और लड़ाई झगड़ों का दौर चल रहा है. लेकिन इन सब के बीच आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रही नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं. वैसे तो साल भर में चार नवरात्रि बताई गई हैं लेकिन अश्विन और चैत्र की नवरात्रि का अलग महत्व बताया गया है.

गज पर माता रानी की सवारी

सत्संग भवन राम मंदिर के पुरोहित पंडित महेंद्र दुबे शास्त्री बताते हैं कि, "हाथी को धीमी गति से चलने वाला दूरदर्शी, गंभीर तथा सुबह का प्रतीक माना गया है. इस बार माता रानी की सवारी गज पर आ रही है. जिससे नवरात्रि की प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी से लेकर नवरात्रि तिथि तक अच्छी बारिश के योग बन रहे हैं. अच्छी बारिश होने से धन-धान्य में वृद्धि होती है, फसलें अच्छी होती हैं. जिससे समृद्धि आती है महंगाई का बोझ कम होता है.''

''वैसे भी इस बार सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है. 5% और 18 परसेंट के साथ केवल दो स्लैब रखे हैं. जो 22 तारीख से ही लागू हो रहे हैं. तो यह मान सकते हैं की माता रानी के आगमन और जीएसटी की कटौती मतलब लोगों को महंगाई के बोझ से मुक्ति मिलेगी.''

दमोह में शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज (ETV Bharat)

9 दिन करें माता की आराधना, होगा कल्याण

पंडित शास्त्री ने बताया कि, ''ज्योतिष एवं काल गणना के अनुसार, वर्ष 2025 से लेकर 2028 तक का समय प्रतिकूल है. यह देश और दुनिया में उथल-पुथल मचाने वाला, युद्ध भड़काने वाला तथा दंगे फसाद कराने वाला है. ऐसे में सभी को इन नौ दिनों में माता रानी की आराधना नौचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, विजय चंडी यज्ञ एवं सुख शांति की कामना एवं विश्व कल्याण के लिए पूजन करना चाहिए. इससे विचारों में शुद्धता आएगी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्यता बनी रहेगी. जिससे दंगे फसाद से बचेंगे.''

''लोगों को भगवान की आराधना करना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण काल चल रहा है और संक्रमण काल में बुद्धि विवेक काम नहीं करता है. इसके लिए आवश्यक है की भागवत का पाठ करें ताकि कुमार्ग पर जाने से बचा जा सके.'' उन्होंने बताया कि, ''नवरात्रि बैठकी' 22 सितंबर सोमवार को है, इसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:15 तक है. उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा. हस्त नक्षत्र को ज्योतिष में अच्छा माना गया है. इस हिसाब से पूरे दिन भिन्न-भिन्न समय पर मुहूर्त है. जिनमें जवारे, घट स्थापना, अखंड ज्योत प्रज्वलन एवं माता रानी की पालकी विराजमान की जा सकेगी.''