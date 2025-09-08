ETV Bharat / state

दमोह के पहाड़ का अनसुलझा रहस्य, गीला कपड़ा रगड़ने पर दिखती हैं खूनी पुतलियां

खड़ेरी गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर दिव्य एवं रमणीय स्थल जंगलों के बीचों-बीच स्थित है. इस जगह को शंकर मौनी भरका क्षेत्र के नाम से लोग जानते हैं. यहां पर भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर है, जहां पर मनोकामनाएं पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने का रिवाज है. हर साल मकर संक्रांति के दिन विशेष मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं. इसके अलावा हर अमावस्या और पूर्णिमा को आसपास के सैकड़ों लोग यहां पहुंचकर पूजा-पाठ करते हैं.

दमोह: ग्राम खड़ेरी के समीप शंकर मौनी का भरका आज भी विज्ञान और लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है. यहां की चट्टानों पर गीला कपड़ा रगड़ने पर लाल रंग के चित्र नजर आने लगते हैं. ऐसे चित्र यहां पर सदियों से बने हुए हैं. इनको लेकर लोगों के बीच कई कथाएं प्रचलित हैं. लेकिन इनकी सच्चाई क्या है? किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. यह स्थान जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर खड़ेरी गांव के निकट स्थित है. ग्रामीणों के अनुसार इन शैल चित्रों के माध्यम से वैवाहिक रस्मों का वर्णन किया गया है.

दमोह के पहाड़ का अनसुलझा रहस्य (ETV Bharat)

गीला कपड़ा रगड़ने पर पुतलियां हो जाती है लाल

इस स्थान से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर नदी के समान विशालकाय नाला बहता है. इस नाले को लेकर बुजुर्गों के जमाने से कहानी प्रचलित है कि "नाले में एक पूरी बारात डूब गई थी." नाले के आसपास कई पहाड़ हैं, जिनकी चट्टानों में चित्र उकेरे हुए हैं. इन शैल चित्रों को किसने बनाया इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती है. इन शैल चित्रों पर गीला कपड़ा रगड़ने पर लाल रंग की कुछ कलाकृतियां दिखाई देती हैं.

खूनी पुतलियों वाला पहाड़ (ETV Bharat)

प्राचीन भाषा में छिपा है जगह का रहस्य

इन कलाकृतियां के बारे में जानकारों का कहना है कि यह कोई साधारण कलाकृतियां नहीं है. इनमें घोड़े पर सवार दूल्हा, डोली में बैठी हुई दुल्हन बाराती तथा सनातन संस्कृति के अनुसार विवाह की रस्मों का वर्णन है. पत्थरों पर बने चित्रों के पास प्राचीन अजीब सी भाषा कुछ लिखी हुई है, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है.

फेमस शिव मंदिर दमोह (ETV Bharat)

ऐतिहासिक स्थल पर भक्तों का जमावड़ा

स्थानीय रहवासी पवन गुड़ारे ने बताया, "यह स्थान श्री सिद्ध क्षेत्र शंकर मौनी भरका के नाम से विख्यात है. यह बहुत पुराना एवं ऐतिहासिक स्थल है. यहां पर सदियों से पूजा-पाठ की जा रही है, दूर-दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं. जब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो यहां पर भंडारा आदि करते हैं."

विशालकाय नाला शंकर मौनी भरका (ETV Bharat)

खूनी पुतलियों में रस्मों का लेखा जोखा

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पूर्वज के बताए अनुसार पहाड़ों पर जो कलाकृतियां हैं. उन्हें खूनी पुतलियां कहा जाता है. जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भारतीय संस्कृति में किस तरह से विवाह होता है. शादी-विवाह की रस्मों से जुड़े चित्र उकेरे हैं. हालांकि वर्तमान में ये कलाकृतियां धुंधली पड़ती जा रही हैं. इन प्राचीन ऐतिहासिक चित्रों के संरक्षण की जरूरत है. प्रशासन को इस धरोहर को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए. आज से करीब 20 साल पहले तक यह चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे. इस मंदिर में हमारी 6 पीढ़ियां पूजा पाठ करती आई हैं."