दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह में आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. यहां पथरिया ब्लॉक में करीब 5 दशक से 4 किमी कच्ची सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है. इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोगों को मुख्य मार्ग तक जाना पड़ता है. बरसात में यह सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है.

मंत्री के क्षेत्र में बदहाल सड़क

पूरा मामला सुजनीपुर पंचायत के सजियाहार गांव का है. यह गांव पथरिया विधानसभा क्षेत्र में आता है. यहां से प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री लखन पटेल विधायक हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार विधायक, सांसद और कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं. लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला.

दमोह में सड़क सड़क की समस्या (ETV Bharat)

छात्रा ने बताया अपना दर्द

8 वीं कक्षा की छात्रा सपना अहिरवार ने खराब सड़क को लेकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा, "हमारे गांव में सड़क नहीं है. इसलिए हम लोगों को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है. इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार कीचड़ में कपड़े खराब हो जाते हैं. सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि गांव तक वाहन भी नहीं आ पाता है."

सड़क नहीं तो कैसे पढ़ेगी बेटी?

सजियाहार गांव में पांचवी तक स्कूल है. उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सुजानीपुर या केवलारी जाना पड़ता है. छात्रा सपना अहिरवार आगे कहती हैं कि "ऐसे दलदल में स्कूल कैसे जाएंगे. सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. जब सड़क ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगी बेटी? हमारे गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो आवागमन करना मुश्किल हो जाता है."

आदिवासी और दलित बहुल्य क्षेत्र

एक अन्य स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि "50 साल से यहां आदिवासी और दलित समुदाय के लोग रहते हैं. पथरिया हमारे यहां से 12 किलोमीटर दूर है. हम मंत्री जी के क्षेत्र में रहते हैं. हम लोग सड़क की मांग को लेकर कलेक्टर, मंत्री और एसडीएम सबको आवेदन दे चुके हैं. सभी लोग आश्वासन देते हैं कि सड़क बन जाएगी, लेकिन आज तक नहीं बना. हम भी तो यही के निवासी हैं. कोई बाहरी नहीं है. हमारी विनती है कि सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान दें."

छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय विधायक एवं पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि "सपना का सपना जरूर पूरा होगा. जैसे ही बारिश खुलेगी गांव में पक्की सड़क बनाई जाएगी. छात्रों और ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे."