ETV Bharat / state

खंडहर बन चुके रानी दमयंती किले की बदलेगी तस्वीर, 20 करोड़ से लौटेगी पुरानी रौनक

रानी दमयंती का यह किला कई शताब्दी पुराना है. वर्तमान में इसकी हालत दयनीय है. इसको मरम्मत कराए जाने की जरूरत है. किले के बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें पुनर्निर्माण की जरूरत है. किले के बाहरी हिस्से में ईंट और पत्थर बाहर दिखने लगे हैं. जबकि भीतरी हिस्से में जो कक्ष बने हुए हैं वे दुरस्त हैं. अब इस किले के दिन फिरने वाले हैं. क्योंकि संस्कृति मंत्रालय 20 करोड़ रुपए खर्च कर इसे आधुनिक रूप देने जा रहा है.

दमोह: शहर के बीचों-बीच स्थित सैकड़ों वर्ष प्राचीन रानी दमयंती का किला अब जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है. इसको संरक्षित करते के लिए सरकार ने साल 1989 में इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया था. तब से इसमें जिले के अलग स्थानों से लाई गई प्राचीन प्रतिमाओं को संरक्षित करके रखा जा रहा है. यह स्थान इतिहास के जानकारों के लिए किसी खजाने के कम नहीं हैं. वहीं पर्यटक यहां घूमने के साथ ही इसकी प्राचीन मूर्तियों को देखने व उनके बारे में जानने दूर-दूर से आते हैं.

फिर से फिरने वाले हैं रानी दमयंती किले के दिन (ETV Bharat)

फिर से फिरने वाले हैं किले के दिन

पुरातत्व संग्रहालय के अभिलेखागार डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया ने बताया, "किले का निर्माण 1480 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था. यह किला उसके मुंशी के अधीन था, वे यहां पर रहा करते थे. 20 करोड़ रुपए की राशि से किले के क्षतिग्रस्त हिस्सों की प्राचीन पद्धति से मरम्मत कराई जाएगी. इनमें उद्यान का नवीनीकरण, नए तरह की लाइट लगाने का काम तथा रंग रोगन आदि काम शामिल है. इसके अलावा सभी प्रतिमाओं को सुरक्षा की दृष्टि से कांच में फ्रेमिंग तथा सुविधा गैलरी का विस्तार किया जाएगा."

प्राचीन प्रतिमाएं (ETV Bharat)

महल की खूबसूरती के दूर-दूर तक थे चर्चे

बता दें कि किले के निर्माण और यहां के शासन तंत्र को लेकर अनेक किवदंतियां हैं. एक किवदंती यह है कि इस किले के निर्माण के पीछे एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है. इतिहासकार कहते हैं कि रानी दमयंती किला को राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी की वजह से बनाया गया था. इस किले की खूबसूरती के चर्चे दूर-दूर तक थे. इसकी डिजाइन राजपूताना है, जिसे बेहद खूबसूरत तरीके से किलों में उकेरा गया है. यह किला चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है, आज भी यह लोगों के बीच लोकप्रिय है. इसकी सुंदरता को देखने के लिए यहां देसी-विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगता है.

20 करोड़ रुपए से सजेगा रानी दमयंती किला (ETV Bharat)

विदर्भ के राजा भीम की पुत्री थी रानी दमयंती

रानी दमयंती विदर्भ के राजा भीम की पुत्री थी, जिनका विवाह राजा नल के साथ हुआ था. इनके विवाह की कहानी बेहद रोचक है. किवदंती है कि रानी दमयंती राजा नल दोनों ही बहुत गुणी और रूपवान करते थे. दोनों की खूबसूरती की चर्चे देश के कोने-कोने तक फैली थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था. एक दूसरे की खूबसूरती और गुणों के बारे में सुनकर ही दोनों एक-दूजे से प्रेम करने लगे. इसके बाद रोचक तरीके से स्वयंवर में दोनों की शादी हुई थी.

जल्द शुरू होगा किले का मरम्मतीकरण

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया "पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने किले के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए हैं. राशि अभी आई नहीं है. पहली किस्त आने के साथ ही किले की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा."