दमोह में बारिश के मौसम में घूमने की रोमांचक जगहें, यहां के झरने और नदियां देख हो जाएंगे मस्त - DAMOH PICNIC SPOTS IN MONSOON

दमोह के पास मौजूद हैं कई फेमस पिकनिक स्पॉट्स, यहां हैं पर्यटन की असीम संभावनाएं, देखें पूरी लिस्ट

Damoh picnic spots in monsoon
100 फीट उंचाई से गिरता है निदान फॉल्स (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 5:28 PM IST

दमोह : मॉनसूनी बारिश के साथ मनमोहक हरियाली और प्राकृतिक झरने देखने का आपका मन है तो इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं. दमोह में ही मॉनसून की बारिश के बाद ऐसे कई पिकनिक स्पॉट शुरू हो जाते हैं, जहां के नजारे आपका मन मोह लेंगे. बारिश कम होते दमोह और उसके आसपास के पिकनिक स्पॉट्स फिर से लोगों की भीड़ से आबाद होने लगे हैं. लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद उठाने झरनों और नदियों का रुख कर रहे हैं. आइए जानते हैं यहां के कुछ ऐसे ही फेमस पिकनिक स्पॉट्स के बारे में

दमोह के पास ये हैं फेमस पिकनिक स्पॉट्स

जिले के कई ऐसी प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट हैं जहां पर दमोह से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग प्रकृति का आनंद उठाने पहुंचते हैं.पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले मड़ियादो बफर जोन के पास गोमुख धाम, सिंग्रामपुर के पास निदान कुंड वॉटरफॉल, गुबरा- मझौली रोड पर कटाव, हटा के पास भदभदा, पन्ना-दमोह-छतरपुर सीमा पर बराना नदी सहित कई ऐसे स्थान हैं जहां के नजारे देखते ही बनते हैं.

damoh waterfalls monsoon 2025
वीकेंड एन्जॉय करने पहुंच रहे लोग (Etv Bharat)

100 फीट उंचाई से गिरता है निदान फॉल्स

सिंग्रामपुर के पास मौजूद निदान फॉल्स जब करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं धुआं उड़ रहा हो. पानी की छोटी-छोटी बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमकती हैं. इसी तरह भदभदा और गोमुख धाम में पहाड़ों के बीच छोटे-छोटे जल प्रपात किसी फिल्म के सीन की तरह नजर आते हैं. झरनों से गिरने वाला पानी दूधिया धार की तर एकदम सफेद दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों से दूध ही बहा दिया हो.

Picnic spot near damoh mp
दमोह के पास मौजूद हैं कई फेमस पिकनिक स्पॉट्स (Etv Bharat)

ठीक इसी तरह से बराना नदी जो की छतरपुर और दमोह जिले की सीमा रेखा से होकर बहती है. वहां पर नदी की कल कल करती धारा मन को सुकून और शांति देती है. इसके साथ ही यहां आस-पास पत्थरों पर बने चित्र भी बहुत कुछ कहते हैं.

वीकेंड एन्जॉय करने पहुंच रहे लोग

निदान, भदभदा, गोमुख धाम और बराना के अलावा कटाव का वातावरण भी लोगों को अद्भुत शांति देता है. यहां बड़ी-बड़ी चट्टानों और ऊंचे पहाड़ों के बीच जब झरने का पानी बहता है तो ऐसा लगता है कि यहां विराजमान भगवान भोलेनाथ का प्रकृति स्वयं ही अभिषेक कर रही हो. मॉनसून में यहां लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है. वहीं, वीकेंड पर यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं.

Damoh famous waterfalls
दमोह में पर्यटन की असीम संभावनाएं (Etv Bharat)

दमोह में पर्यटन की असीम संभावनाएं

इन पिकनिक स्पॉट्स के जानकार एडवोकेट दीपक श्रीवास्तव कहते हैं, '' भले ही दमोह जिला छोटा सा है लेकिन यहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. निदान कुंड, भदभदा, गोमुख धाम जैसे बहुत सारे अच्छे पिकनिक स्पॉट, झरने और नदियां हैं, धार्मिक स्थल हैं. जो प्रकृति की गोद में बसे हैं और बेहद सुंदर हैं. सौभाग्य से जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी प्रदेश सरकार में संस्कृति व पर्यटन मंत्री हैं. ऐसे में वे चाहें तो यहां पर कई तरह की सुविधाएं दी जा सकती है. पर्यटकों को सड़क सहित विभिन्न सुविधाएं मिलने पर यहां पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का भी सृजन होगा.''

