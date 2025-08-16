ETV Bharat / state

दमोह जिले में डायरिया का प्रकोप, जानिए कैसे करें बचाव, क्या है इलाज - DAMOH OUTBREAK DIARRHEA

दमोह के करौंदी मनगढ़ में हैजा फैलने से दहशत, एक ही रात में दो दर्जन से ज्यादा बीमार. कुछ मरीज दमोह व जबलपुर रेफर.

दमोह जिले में हैजा का प्रकोप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 12:05 PM IST

दमोह : बारिश के मौसम में दूषित पानी और साफ-सफाई के अभाव में डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों से अक्सर इस प्रकार की बीमारी के मामले ज्यादा सामने आते हैं. ताजा मामला दमोह जिले के करौंदी मानगढ़ गांव का है. यहां एक ही रात में दो दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए. जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है. गंभीर हालत वालों को जबलपुर एवं दमोह रेफर किया गया है.

हाल ही में डायरिया से एक मौत हो चुकी है

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में हाल ही में डायरिया से हुई एक मौत के बाद भी लापरवाही जारी है. अब जबेरा ब्लॉक के ग्राम करौंदी मानगढ़ में डायरिया का प्रकोप फैल गया है. करौंदी मानगढ़ में हैजा फैलने से लोगों में दहत है. दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा पहुंचे. यहां पर डॉ. रवि यादव द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है "स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त उपचार न मिलने के कारण मरीजों को जबलपुर और दमोह रेफर किया जा रहा है."

दमोह के करौंदी मनगढ़ में हैजा फैलने से दहशत (ETV BHARAT)

गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग

ग्रामीणों का कहना है "एंबुलेंस गांव में नहीं पहुंची, जिस कारण उन्हें अपना निजी वाहन करके अस्पताल आना पड़ा. गांव में अभी तक कोई स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है. गांव में पानी दूषित है और वही दूषित पानी लोग पी रहे हैं. जिस कारण लोग बीमार हुए हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल नहीं आए. निजी अस्पतालों में अपना उपचार करवा रहे हैं. प्रशासन से हमारी मांग है कि गांव में शिविर लगाया जाए और पानी शुद्ध करवाया जाए. सप्लाई किया जा रहा पानी शुद्ध नहीं है."

बीएमओ ने टीम के साथ किया गांव का दौरा

घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सीएमएचओ व बीएमओ डॉ. डीके राय को निर्देशित किया. इसके बाद बीएमओ डॉ. डीके राय स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे. डॉ.डीके राय का कहना है "मरीजों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं. यह भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी मरीज को बाहर रेफर ना करना पड़े." गौरतलब है कि दमोह जिले में बारिश के मौसम में अक्सर डायरिया फैलता है.

दूषित पेयजल सप्लाई से बीमारी का खतरा

दमोह जिले में 15 दिन पहले ही तेंदूखेड़ा ब्लॉक में डायरिया फैलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग ने जब पानी की सैंपलिंग की और उसकी जांच की तो पाया गया कि डायरिया खराब पानी के कारण ही फैला है. पानी फिल्टर करके सप्लाई नहीं किया गया. जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने जल निगम को प्रत्येक पंचायत में साफ और स्वच्छ पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद भी जल निगम ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया.

हैजा (डायरिया) से कैसे करें बचाव

  • साफ-सफाई पर खास ध्यान दें
  • भोजन बनाने और करने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ साफ करें
  • शौच जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धो लें.
  • अगर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में हैं तो हाथ धोएं
  • पानी उबला हुए पीएं या फिल्टर वाला.
  • जल स्रोत के आसपास सफाई रखें
  • भोजन ताजा व गर्म करें. साफ-सुथरे फल या सब्जियां ही खाएं
  • सड़क किनारे के खानपान से बचें, बारिश के मौसम में बाहर का खाना न खाएं
  • बासा भोजन तो बिल्कुल न करें.
  • सफर के दौरान साफ पानी पीएं, भोजन पर ज्यादा दें.

हैजा हो जाएं तो क्या करें

  • हैजा होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इसलिए ORS का सेवन करें. यह पाउडर के रूप में मिलता है. इसे पानी में घोलकर पीएं.
  • शरीर में पानी की कमी न होने दें. साफ पानी पीएं
  • नारियल पानी, सूप और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय पदार्थ पीएं
  • पाचनयोग्य भोजन लें. केला, चावल टोस्ट ले सकते हैं
  • मसालेदार खाना खाने से परहेज करें

