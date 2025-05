ETV Bharat / state

NCERT की किताबों से हटे मुगल सल्तनत के पन्ने, महाभारत की भी छुट्टी - MUGHAL CHAPTERS REMOVED NCERT BOOKS

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 8:21 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 8:28 PM IST 4 Min Read

दमोह: देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति के तहत अब निजी स्कूलों में भी NCERT (National Council of Educational Research and Training) की किताबें लागू कर दी गई हैं. इसके साथ ही एनसीईआरटी ने इस साल जनवरी में ही कक्षा पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं का सिलेबस बदलने की घोषणा कर दी थी. अब बाजार में नए सिलेबस की नई किताबें आ चुकी हैं. लेकिन इन किताबों में पुरानी किताबों से काफी अधिक भिन्नता है. विशेष कर कक्षा सातवीं की किताबों में पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश में किताब में मुगल काल की जगह मध्य प्रदेश की संस्कृति सहित अन्य ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट को शामिल किया गया है. 7वीं की किताब से हटा मुगलों का चैप्टर पिछले वर्ष तक चल रही एनसीईआरटी की कक्षा सातवीं की किताबों में इतिहास की किताब में चैप्टर 4 में पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 48 तक 12 पेज में केवल मुगल साम्राज्य जिक्र था. इन पेजों में 16 वीं एवं 17 वीं शताब्दी का दौर दिखाया गया था. जिसमें जहांगीर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के कार्यकाल का उल्लेख किया गया. इसमें मुगल काल की मुद्राएं, वहां की शासन व्यवस्था, वास्तु कला, धर्म, संस्कृति आदि का उल्लेख किया गया था. प्रोफेसर बोले, व्यक्ति की जगह पर अब हम ज्ञान को महत्व देंगे (ETV Bharat) नए सिलेबस में मौसम, जलवायु, व्यवसाय शामिल इसी तरह चैप्टर 8 में 18 वीं शताब्दी की राजनीति एवं मुगल साम्राज्य के बारे में पेज नंबर 94 से लेकर पेज नंबर 104 तक विस्तार से वर्णन किया गया. लेकिन सरकार ने इस साल लागू की नई शिक्षा नीति के तहत पूरा सिलेबस बदल दिया है. नए सिलेबस में मुगल साम्राज्य को हटाकर मौसम, जलवायु, भौगोलिक परिवर्तन, भारतीय संविधान, बाजार की समीक्षा, व्यवसाय सहित कई अन्य विषयों को विस्तृत रूप में शामिल किया गया है.

