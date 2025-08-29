दमोह: परिसीमन नहीं हो पाने के कारण दमोह के 12 गांव के 10 हजार मतदाता नगरीय सीमा में रहते हुए भी नगर पालिका के वोटर नहीं बन पाए हैं. बता दें कि नगरीय क्षेत्र की सीमा का विस्तार करने के लिए दमोह की 9 ग्राम पंचायतों के 12 गांवों को मार्च 2024 में दमोह नगरीय सीमा में शामिल किया गया था. ऐसी स्थिति में ये मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे.
सवा साल बाद भी नहीं हुआ परिसीमन
मार्च 2024 में दमोह नगरीय क्षेत्र की सीमा का विस्तार करने के लिए 9 ग्राम पंचायतों के 12 ग्रामों को दमोह नगरीय सीमा में शामिल किया गया था. जिसका राज पत्र में भी प्रकाशन हो चुका है. लेकिन इन 12 ग्रामों के लगभग 10000 मतदाता ऐसे हैं जो मतदान में शामिल नहीं हो सकते हैं. दरअसल ग्राम पंचायत से इन क्षेत्रों को नगरीय सीमा में तो शामिल कर लिया गया लेकिन सवा साल बाद भी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण यह मतदाता नगरीय सीमा में रहते हुए भी नगर पालिका के वोटर नहीं बन पाए हैं.
परिसीमन कर वार्डों में शामिल करना हैं 12 गांव
नगरीय निकाय कानून के अनुसार नगर पालिका में अधिकतम 40 वार्ड हो सकते हैं. दमोह नगर पालिका में फिलहाल 39 वार्ड हैं. उसमें भी सिविल वार्ड क्रमांक 6 मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी और मतदाता वाला वार्ड है. लेकिन एक्ट के अनुसार 40 से अधिक वार्ड नहीं हो सकते हैं. ऐसे में जो 12 ग्राम नगरीय सीमा में शामिल किए गए हैं, उन्हीं को सीमा वाले वार्डों में जोड़कर और शहर के भीतरी वार्डों को तोड़कर क्षेत्र और आबादी के हिसाब से परिसीमन किया जाना था, यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. ऐसी दशा में जो मतदाता ग्राम पंचायत से पृथक हुए हैं वे न तो ग्राम पंचायत में वोट दे पाएंगे और न नगरी निकाय में.
31 दिसंबर के बाद नहीं होगा परिसीमन
दमोह नगर पालिका की सीमाओं का विस्तार करने की लंबे समय से मांग और प्रस्ताव विचाराधीन था. जिसे पिछले साल पूरा किया गया है. इनमें इमलाई, चौपरा खुर्द, चौपरा रैयतवारी, हिरदेपुर, कोटातला, राजनगर खुर्द, समन्ना माल, समन्ना रैयतवारी, सिंगपुर तथा पिपरिया गांव को दमोह सीमा में जोड़ा गया है. जनगणना 2027 के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की सीमा की फ्रीजिंग तारीख 31 दिसंबर 25 तय की गई है. उसके बाद किसी भी तरह का परिसीमन मान्य नहीं किया जाएगा.
नगर पालिका ने अभी तक शुरू नहीं की प्रक्रिया
इस परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग ने 1 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2025 तक समय सीमा निर्धारित की थी. लेकिन इस बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ. जिसके बाद आयोग ने परिसीमन को अनिवार्य करते हुए एक बार फिर से इसकी सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है. ऐसे में परिसीमन के लिए अब केवल 4 महीने ही बचे हैं बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन ने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है.
'तय सीमा से पहले होगी परिसीमन की प्रक्रिया'
परिसीमन को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि "9 ग्राम पंचायत की जिन 12 ग्रामों को नगरीय सीमा में शामिल किया जाना है, उसके लिए टेंडर बुलाए जाना थे लेकिन किसी कारणवश टेंडर नहीं हो पाए है. एक हफ्ते के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. फिलहाल परिसीमन के लिए जीआईएस का सर्वे नहीं हो पाया है और यह सर्वे नवंबर तक पूरा हो जाएगा. उसके बाद 31 दिसंबर के पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी."