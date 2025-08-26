दमोह : शहर के मिशनरी अस्पताल में 7 लोगों की मौतों के आरोपी डॉक्टर एन जॉन केम को मंगलवार को जिला अदालत में पेश किया गया. जमानत याचिका पर सुनवाई तो हुई लेकिन केस डायरी नहीं आने के कारण फैसला सुरक्षित रख लिया गया. केस डायरी पेश होने के बाद जमानत पर तस्वीर साफ हो सकेगी.

डॉ. एन जॉन केम पिछले 5 महीने से जेल में बंद

गौरतलब है कि दमोह में पूर्व में संचालित मिशन अस्पताल में पदस्थ रहे डॉ. एन जॉन केम पिछले 5 महीने से जेल में बंद है. आरोपी डॉक्टर को द्वितीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट की न्यायालय में पेश किया गया. आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने केस डायरी का इंतजार किया लेकिन सुनवाई के दौरान तक केस डायरी पेश नहीं की जा सकी. इसलिए जज ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आरोपी डॉक्टर के अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव (ETV BHARAT)

खुद को हार्ट स्पेशिलिस्ट बताता रहा डॉक्टर

गौरतलब है कि आरोप है जॉन केम फर्जी डॉक्टर है. खुद को हार्ट विशेषज्ञ के प्रमाण पत्र के आधार पर उसने मिशनरी अस्पताल ज्वाइन किया. इस दौरान हार्ट के ऑपरेशन करने के दौरान 7 लोगों की जान गई. इसके बाद ये मामला मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया. जांच कमेटी का गठन किया गया. आरोपी डॉक्टर पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही है.

आरोपी डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप

इधर, आरोपी डॉक्टर के अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव ने बताया "मामले में चालान पेश हो चुका है. एडीजे कोर्ट में यह पहली पेशी थी. हमारे द्वारा जमानत के लिए आवेदन दिया गया था लेकिन केस डायरी अभी पेश नहीं हुई है. इसलिए न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी पेश करने के लिए कहा है. 29 अगस्त को पुनः सुनवाई होगी." अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव ने कहा "आरोपी डॉक्टर पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं. प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में जिस तरह से पुलिस द्वारा आरोपी को यहां पर खींचते हुए लाया गया, यह मानव अधिकार का हनन है. इस पर मानव अधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए."

कैसे हुआ था 7 मौतों का मामला

गौरतलब है कि मालूम हो कि मिशन अस्पताल में हार्ट की सर्जरी के कारण 7 लोगों की मौत का मामला कई दिनों तक गर्म रहा. मामले का खुलासा तब हुआ जब दमोह जिले के बरी गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार पटेल अपने दादाजी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद 29 जनवरी 2025 को मिशन अस्पताल लाया. यहां डॉक्टर एन जॉन केम ने एंजियोग्राफी की. इसके बाद बताया गया कि उसे मेजर ब्लॉकेज हैं और सर्जरी करनी पड़ेगी. जब कृष्ण कुमार को संदेह हुआ तो वह अपने दादाजी को जबलपुर ले गए. वहां जांच कराई तो पता चला कि इतने ब्लॉकेज नहीं हैं, जितने दमोह में बताए जा रहे थे.

मानवाधिकार आयोग ने लिया था एक्शन

दमोह में पूर्व में संचालित मिशन अस्पताल (ETV BHARAT)

इसके बाद युवक ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट दीपक तिवारी से मुलाकात की तथा पूरे साक्ष्य एकत्र करने के बाद उन्होंने मानव अधिकार आयोग, पुलिस अधीक्षक तथा कलेक्टर से मामले की शिकायत की. पुलिस जांच शुरू नहीं कर पाई कि डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गया. इसी बीच मानव अधिकार आयोग ने जब प्रशासन को नोटिस जारी किए तब आनन-फानन में सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन ने कथित डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई.

दमोह एसपी ने जांच में क्या-क्या पाया था

इस मामले में दमोह एसपी ने उस समय बताया था "आरोपी डॉक्टर ने बताया कि वह लंदन की जॉर्जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एन जॉन केम से काफी प्रभावित था. उन्हें आदर्श मानता था, इसलिए उनके नाम पर इसने अपना नाम नरेंद्र जॉन केम रख लिया. इसके घर से कई रिसर्च पेपर भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने कई सारी फर्जी डिग्रियां और दस्तावेज बरामद की."