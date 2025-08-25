दमोह: गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी. इसके तहत देश के सभी दूर-दूराज के गांवों में पक्की सड़कें बनाकर मुख्य मार्ग से जोड़ना था. 25 साल बीत गए, लेकिन अभी भी तमाम गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है. मध्य प्रदेश के दमोह में भी एक गांव ऐसा है जो सड़क की बाट जोह रहा है, लेकिन इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा है. गांव तक रास्ता न होने के चलते ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बार-बार गुहार लगाने के बाद भी सिस्टम इनकी नहीं सुन रहा है.

गांव में जाने के लिए ढाई किलोमीटर तक नहीं है रास्ता

दमोह जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पथरिया विधानसभा के अंतर्गत मनकोरा ग्राम पंचायत में जाने के लिए पक्का रास्ता नहीं है. मुख्य मार्ग से करीब ढाई किलोमीटर तक का रास्ता कच्चा है जो बारिश के मौसम में चलने लायक नहीं रहता. रास्ते में जगह-जगह गड्ढे बन जाते हैं. मिट्टी दलदल हो जाती है, इस वजह से वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि ये सदियों से ऐसा चल रहा है. रास्ता न होने की वजह से बारिश के मौसम में बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है.

गांव में जाने के लिए ढ़ाई किलोमीटर तक नहीं है रास्ता (ETV Bharat)

बुजुर्ग बीमार महिला को खाट से ले जाना पड़ा अस्पताल

मनकोरा पंचायत के अंतर्गत रजक मोहल्ला की रहने वाली 80 वर्षीय महिला मंगली रविवार को बीमार पड़ गई. उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था. गांव तक किसी भी प्रकार का वाहन न आ पाने की वजह से परिजन महिला को चारपाई पर लिटाकर जैसे-तैसे करके ढाई किलोमीटर के जोखिम भरे रास्ते को तय करके मुख्य मार्ग तक पहुंचे. जहां से चार पहिया वाहन की मदद से बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया गया. इस रास्ते को पैदल पार करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है.

राज्य मंत्री लखन पटेल इसी क्षेत्र से हैं विधायक

ग्रामीणों ने बताया कि "उन्होंने सरपंच से लेकर कलेक्टर तक सबको इससे कई बार अवगत कराया है. कलेक्टर को लिखित आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया." राज्य मंत्री लखन पटेल इसी क्षेत्र से विधायक हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि "अपनी इस समस्या को लेकर वो उनके पास भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई पहल नजर नहीं आई है." इस गांव से महज 5 किलोमीटर दूर सीता नगर हवाई पट्टी है. पास में सीमेंट की एक फैक्ट्री भी है. इसके आसपास की सभी गांवों तक जाने के लिए पक्का रास्ता है, लेकिन इस पंचायत की किस्मत में बदहाली लिखी है.

कलेक्टर ने बारिश के बाद सड़क बनवाने की बात कही

इस मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि "बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार से सड़क का निर्माण संभव नहीं है. मॉनसून बीत जाने के बाद ही सड़क का निर्माण हो पाएगा. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. वह निरीक्षण करके हालात से अवगत कराएंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी."