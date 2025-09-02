दमोह : मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) की फैकल्टी एवं स्टूडेंट्स की टीम ने दमोह जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का सर्वे किया. टीम अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही जिला प्रशासन को देगी, जिससे दमोह जिले की विकास संरचना तैयार हो सकेंगी. मैनिट की टीम में 43 सदस्य थे. इस टीम ने कई गावों सहित शहर की खाक छानी. कई लोगों से बात की. उनकी समस्याओं को बारीकी से समझा.

रोड के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्या

मैनिट की टीम में भारत के चारों डिवीजन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के स्टूडेंट्स शामिल थे. इस टीम ने गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बात की. पता लगाया कि किस तरह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में है. टीम ने जिले में जो सर्वे किया है उसमें सबसे ज्यादा दो समस्याएं सामने आई हैं, इनमें पहली समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच मार्गों की है. दूसरी समस्या स्वास्थ्य एवं शिक्षा की है. इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, जिनमें रोजगार और खेती की बढ़ती लागत और बिजली की समस्या है.

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर (ETV BHARAT)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं

इसके अलावा मैनिट टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों इस्तेमाल करके कैसे गांव का विकास किया जाए, इस पर भी सर्वे किया. बता दें कि दमोह जिला वन संपदाओं से भरा पड़ा है. ऐसे में यहां पर पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं. वहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी इसी क्षेत्र में है. ऐसे में यहां पर आसानी से रोजगार की अवसर पैदा किए जा सकते हैं. क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं से भी विकराल समस्या बेरोजगारी है. इसलिए यहां से लोगों का पलायन व्यापक स्तर पर होता है.

मैनिट के स्टूडेंट्स से रूबरू हुए दमोह कलेक्टर (ETV BHARAT)

17 डिप्टी कलेक्टरों की टीम भी कर चुकी है सर्वे

दमोह कलेक्ट्रेट में मैनिट की टीम (ETV BHARAT)

इस बारे में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है "हाल ही में करीब 17 नए डिप्टी कलेक्टर्स की टीम ने एक सप्ताह तक दमोह जिले का सर्वे किया था. अब इसके अलावा मैनिट की 43 सदस्यीय टीम ने 4 दिन तक ग्रामीण क्षेत्र एवं उसके बाद शहरी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों एवं समस्याओं का सर्वे किया. इस टीम में उत्तर, दक्षिण भारत के साथ ही हर क्षेत्र के स्टूडेंट्स शामिल थे. 4 दिन तक दमोह जिले में मिनी भारत जैसा एहसास हुआ है. मैंने भी टीम से दो घंटे बात की है. यह टीम अपनी सर्विस रिपोर्ट तैयार करके हमें देगी. यह रिपोर्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी."