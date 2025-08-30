दमोह: शिक्षक दिवस के मौके पर दमोह की शिक्षका शीला पटेल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए दिया जा रहा है. वर्ष 2003 में गुरु जी के रूप में अपने सफर की शुरुआत करने वाली ग्राम टपरिया देवरान की प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका शीला पटेल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. उन्हें यह पुरस्कार 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा. गुरुजी से लेकर शिक्षक बनने और उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे की कहानी भी रोचक है.

ऐसे शुरू हुआ शिक्षिका का सफर

दरअसल वर्ष 2008 में शिक्षक के रूप में पदस्थ हुई पटेल के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि स्कूल में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए. गांव में 2 प्राथमिक स्कूल और 1 मिडिल स्कूल है जबकि इसकी आबादी इतनी अधिक नहीं है. जिस टपरियन स्कूल में वह पदस्थ थीं शुरुआती दिनों में वहां महज 6-8 बच्चे ही थे. छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए.

बच्चों को पढ़ाने का गजब जुगाड़ (ETV Bharat)

घर-घर जाकर परिजनों को समझाया

इसके लिए उन्होंने गांव में अनाउंसमेंट का सहारा लिया. घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें राजी किया. इसके अलावा दीवार लेखन तथा ग्राम सभा का आयोजन भी करवाया. अब इस स्कूल में बच्चों की संख्या 45 हो गई है. अब स्थिति यह है कि निजी स्कूलों के बच्चे भी यहां पढ़ने के लिए आने लगे हैं.

बच्चों में पढ़ाई के लिए जगाई दिलचस्पी

शीला पटेल ने बताया, "मैंने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए जो युक्ति अपनाई वह कारगर साबित हुई. तनाव मुक्त स्कूल का वातावरण और भयमुक्त शिक्षा के साथ ही बच्चों के लिए आनंददायी वातावरण बनाना काफी कठिन था. लेकिन मैंने इस पर काम किया और बच्चे धीरे-धीरे स्कूल आने लगे. इसके अलावा समर और विंटर वेकेशन में जब छुट्टियां रहती हैं. तब भी मैं स्कूल जाती हूं. उस दौरान मैं गांव की महिलाओं को शिक्षा देती हूं. उनके साथ बच्चे भी आते हैं."

बच्चों को स्कूल तक लाने का खुद उठाया जिम्मा

विंटर कैंप में प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे आते हैं. इसमें बच्चे अपना आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं. वहीं जो परिजन या बच्चे स्कूल आने में असमर्थ थे या उनके आने की लिए कोई साधन नहीं था. ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई. वह रोजाना घरों से बच्चों को लेती और स्कूल तक छोड़ती. हालांकि इस काम में उनका काफी समय बर्बाद होता लेकिन बच्चे स्कूल आने लगे और रचनात्मक तरीके से पढ़ने भी लगे.

गीत के जरिए पढ़ाई को बनाया आसान

इसके अलावा बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा करने के लिए उन्होंने गांव की दीवारों पर क, ख, ग, गिनती, अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट लिखवाए हैं. साथ ही जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ चुके हैं. उन्हें उस मोहल्ले का लीडर बना दिया. साथ ही यह जवाबदारी दी गई कि जो बच्चे खेल रहे हो उनको वह रचनात्मक तरीके से पढ़ाई करवाएं. इस तरह से बच्चे खेल-खेल में ही पढ़ाई करना सीखने लगे. इसके अतिरिक्त पढ़ाई को सरल बनाने और बच्चों को जल्दी समझाने के लिए गिनती और शब्द सीखने के लिए कविताएं और गीतों का सहारा लिया गया. दिनों के नाम भी कविता के माध्यम से उन्हें सिखाए गए.

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए ऐसे हुआ चयन

इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए दमोह जिले से 7 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. जबकि पूरे मध्य प्रदेश से करीब 165 लोगों ने आवेदन किया था. इन 165 लोगों में से 6 लोगों का चयन हुआ, फिर उनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया. 21 प्रश्न वाला एक मॉडल पेपर तैयार करके उसे हल करवाया गया. उनमें से 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया. इस तरह शीला पटेल दर्जनों लोगों को पछाड़कर राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंची.