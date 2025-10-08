ETV Bharat / state

दमोह में खुदाई से मिलीं कल्चुरी कालीन दुर्लभ मूर्तियां, करीब 1000 साल पुरानी होने का अनुमान

दमोह में खुदाई में मिलीं प्राचीन मूर्तियां ( ETV Bharat )

दमोह के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के दौनी गांव में पुरातात्विक खुदाई चल रही है. इस दौरान नवीन खुदाई में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा-महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा और नायिका जैसी कलात्मक एवं विशिष्ट प्रतिमाएं मिली हैं. प्रारंभिक अध्ययन में ये सभी अवशेष प्राचीन शिव मंदिर के प्रतीत हो रहे हैं.

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह में पुरातात्विक खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमाएं मिली हैं, जो कल्चुरी काल (10वीं-11वीं शताब्दी) की उत्कृष्ट मूर्तियां बताई जा रही हैं. यह दूसरी बार है जब इस स्थल पर खुदाई के दौरान ऐसी कलात्मक प्रतिमाएं मिली हैं. इससे पहले जनवरी में भी इसी स्थान से टीले की खुदाई में हजारों साल पुराने 7 शिव मंदिरों के समूह मिले थे.

उपसंचालक पी सी महोबिया ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पुरातत्व विभाग की टीम करेगी अध्ययन

अब इन सभी मूर्तियों का गहन अध्ययन पुरातत्व विभाग की टीम करेगी. पुरातत्व आयुक्त उर्मिला शुक्ला के मुताबिक, "दौनी गांव में सालभर से खुदाई चल रही है. अभी यहां और काम होगा. यह खुदाई स्थानीय विधायक और संस्कृति, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के निर्देश पर प्रारंभ की गई थी. यहां मढ़ा क्रमांक-1 का मलबा सफाई कार्य उपसंचालक पीसी महोबिया (ग्वालियर) की देखरेख में चल रहा है.

कल्चुरी कालीन मूर्तियां (ETV Bharat)

कल्चुरी कालीन शिव मंदिर के अवशेष

साइट इंचार्ज और प्रभारी उपयंत्री सपन साहू ने बताया कि "कार्य के दौरान कल्चुरी काल (10वीं और 11वीं शताब्दी) की दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं. उन्हें अभी एकत्रित करके सुरक्षित रखवाया जा रहा है. इन मूर्तियों का अध्ययन होने के बाद उन्हें मॉनोमेंट्स के साथ स्थापित किया जाएगा." पुरातत्वविदों के अनुसार, दौनी क्षेत्र पहाड़ी भूभाग में स्थित होने के कारण यहां प्राचीनकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा.

दमोह में मिली कल्चुरी कालीन दुर्लभ मूर्तियां (ETV Bharat)

कल्चुरी कालीन मूर्तिकला की शैली और शिल्पकौशल इस बात की पुष्टि करती है कि यहां एक समृद्ध मंदिर परिसर रहा होगा. साहू ने बताया कि "स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीद है कि आगे की खुदाई में और भी महत्वपूर्ण अवशेष प्रकाश में आएंगे."

पुरातत्व विभाग करेगा मूर्तियों की जांच (ETV Bharat)

दौनी गांव में कल्चुरी शासक के समय के मंदिर और उनके बगल में प्राचीन बावड़ी बनी है, जिसका जीर्णोद्धार पंचायत स्तर पर कराया गया है. बावड़ी की खुदाई के दौरान हर पत्थर के नीचे नागदेवता का वास मिला था. पूजा के बाद नागदेवता से जाने के लिए कहा गया. उसके बाद उन्होंने अपना स्थान बदला और फिर निर्माण कार्य शुरू किया गया.