मुगलों पर जीत का प्रतिक है दमोह का गणेश मंदिर, अनदेखी से तबाही की ओर बढ़ रही है विरासत - DAMOH GANESH TEMPLE RUIN

दमोह के नरसिंहगढ़ किले का ऐतिहासिक गणेश मंंदिर हुआ खंडहर, मुगलों को हराने के बाद कराया गया था मंदिर का निर्माण.

DAMOH GANESH TEMPLE RUIN
मुगलों पर जीत का प्रतिक है दमोह का गणेश मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:23 PM IST

दमोह: नरसिंहगढ़ में सुनार नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक मराठाकालीन गणेश मंदिर खंडहर हो गया है. प्रतिमा को मंदिर से निकालकर छोटी सी मढ़िया पर रखा गया है. यह प्रतिमा करीब 300 वर्ष प्राचीन है. यह मूर्ति अब सरकार से भरोसे है. राजा रजवाड़ों के दौरान चहल पहल से आबाद रहने वाले मंदिर अब वीरान पड़े हैं. नरसिंहगढ़ स्थित मराठाकालीन गणेश प्रतिमा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है.

खंडहर हुआ ऐतिहासिक गणेश मंदिर

मराठा सूबेदार के वंशज विजय करमरकर ने कहा,"मराठा कालीन किले के ठीक सामने सुनार नदी के मुहाने पर बना ऐतिहासिक गणेश मंदिर अब खंडहर होने की कगार पर है. वहीं दूसरी ओर उससे कुछ ऊपर बना सोमेश्वर महादेव का मंदिर अब पूरी तरह खंडहर हो चुका है. राम जानकी और हनुमान मंदिर का भी यही हाल है. इन मंदिरों को 17 वीं शताब्दी में मराठा शासक पांडुरंग राव करमरकर द्वारा बनवाया गया था."

अनदेखी से हो रहा खंडहर गणेश मंदिर (ETV Bharat)

एक दौर था जब इन मंदिरों में दिन भर चहल-पहल बनी रहती है. तीज त्यौहारों पर दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी-लबी कतारें लगी रहती थीं और अब ये वीरान पड़े हुए हैं. इनमें से सबसे प्राचीन मंंदिर में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा आज महज तीन फीट की मढ़िया में रखी हुई है. उसकी देखरेख एक माली और पूजा के लिए नियुक्त एक पुजारी के हाथ में है.

महाराजा छत्रसाल ने मांगी थी सहायता

पांडुरंग राव के वंशज विजय करमरकर कहते हैं कि "1727 में जब मुगलों ने बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने बाजीराव पेशवा को खत भेजकर सहायता मांगी थी. तब बाजीराव पेशवा बिना देर किए महाराजा छत्रसाल की सहायता के लिए पहुंच गए और मुगलों को खदेड़ दिया. वहां से लौटते हुए उन्होंने अपने खासम खास पांडुरंग राव करमरकर को नरसिंहगढ़ सूबे का सूबेदार बना दिया.

Damoh only Sindoori Ganesh
दमोह के इकलौते सिंदूरी गणेश (ETV Bharat)

नसरतगढ़ को बदलकर किया नरसिंहगढ़

साथ ही तत्कालीन नाम नसरतगढ़ को बदलकर नरसिंहगढ़ करने का आदेश दिया. तब सूबेदार पांडुरंग राव करमरकर ने किले के साथ ही राम जानकी, हनुमान, सोमेश्वर महादेव तथा सुनार के तट पर गणेश मंदिर की स्थापना करवाई थी. ब्रिटिश गजेटियर के लेखक आर वी रसल ने भी अपने लेख में विस्तार से मराठा शासनकाल का उल्लेख किया है.

लोगों के अभाव में वीरान पड़ा मंदिर

इतिहासकार बताते हैं कि "मराठा शासन में गणेश पूजन को विशेष महत्व दिया जाता था. बड़े-बड़े थालों में आरतियां सजाई जाती थीं. दुंदुभी और बड़े-बड़े ढोल एवं नगाड़ों के साथ सोला पद्धति से गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता था. जब संध्याकालीन आरती होती थी, तब हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहते थे. सूबेदार अपनी राजसी पोशाक में पूजन अर्चन किया करते थे. विशेष उत्सव पर यह छटा और भी भव्य हो जाती थी. इसके ठीक उलट अब यहां पर मंदिर वीरान हो गया है."

इकलौती है सिंदूरी गणेश प्रतिमा

इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि दमोह जिले में इतनी प्राचीन दक्षिणावर्ती प्रतिमा नहीं है. कमल दल पर विराजमान सिंदूरी गणेश प्रतिमा दूसरी कहीं नहीं है. इसके बाद भी इतनी वैभव और अतिशय कारी प्रतिमा और मंदिरों को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

मुगलों-अंग्रेजों से हमारे पुरखों ने लड़े युद्ध

सूबेदार पांडुरंग राव करमरकर के वंशज दिवाकर विजय करमरकर कहते हैं कि "हमारे पुरखों ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, अपना बलिदान दिया. इसके बाद भी हमारी विरासत की यह हालत है. जब 1857 में अंग्रेजों ने पूरे गांव को वीरान कर दिया था, तब इस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर छोटी सी मढ़िया में रख दी गई. लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण किला और मंदिर दोनों ही खंडहर होते जा रहे हैं."

उपेक्षा से मिट रही पुरखों की विरासत

विजय करमरकर ने कहा "इस वैभवशाली विरासत को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग और प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है. यदि सरकार इनकी देखरेख नहीं कर पा रही है, तो हमें या हमारे समाज को ही हमारी विरासत वापस सौंप दें. कम से कम हम ही उसका साज संवार कर सकते हैं. अपने सामने पुरखों की विरासत मिटते हुए देखना बहुत पीड़ादायक है."

