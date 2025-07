ETV Bharat / state

खतरों का सफर! दमोह में पुल पर लटकी बस, हवा में अटकी 20 यात्रियों की जान - DAMOH HEAVY RAIN

दमोह में पुल पर अटकी बस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 10, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 11:09 AM IST 3 Min Read

दमोह: लकलका-झापन मार्ग पर नदी पर पुल पार कराने के चक्कर में ड्राइवर ने यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी. बस बहकर पुल के नीचे लटक गई. बस को देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई. आवाजें सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल ही पुलिस को सूचना दी. पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह बस को पुल से निकाला और यात्रियों का रेस्क्यू किया. मामला इमलिया चौकी क्षेत्र का है. पुल से बस निकालना पड़ा भारी

कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. ऐसा ही एक मामला बुधवार देर रात जिले की इमलिया पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लकलका-झापन मार्ग से सामने आया है. भारी बारिश के कारण यहां पर चढ़े हुए पुल से बस निकालना एक ड्राइवर के लिए भारी पड़ गया. तेज बहाव में बस पुल के एक हिस्से पर आधे से ज्यादा लटक गई और आधा हिस्सा पुल पर ही रह गया. ड्राइवर की लापरवाही जान पर पड़ी भारी (ETV Bharat) हिदायत का लोगों पर नहीं हो रहा असर

दरअसल, इस समय जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है. नदियां अपने जल स्तर से काफी ऊपर बह रही हैं. पुलों के ऊपर पानी होने के कारण प्रशासन ने भी निर्देश जारी किए हैं कि चढ़े हुए पुल से वाहन न निकालें और न ही लोग पैदल निकलें. कई स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है. लेकिन इन सब के बाद भी पुल पार पर कर रहे हैं.

Last Updated : July 10, 2025 at 11:09 AM IST