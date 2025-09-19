ETV Bharat / state

मूर्ति बनाने की अनोखी परंपरा, गंगा के कछार और वैश्यालय की मिट्टी से बनती है मां दुर्गा की प्रतिमा

यूं तो दमोह में दर्जनों कलाकार हैं, जो भगवान गणेश एवं मां दुर्गा की प्रतिमाएं मिट्टी से तैयार करते हैं. इनकी प्रतिमाएं दूर-दूर तक जाती हैं. लेकिन कोलकाता से आने वाले कलाकार पिछले 40 साल से यहां पर दुर्गा प्रतिमाओं में आस्था, भक्ति, शक्ति और श्रद्धा विश्वास के रंग भर रहे हैं. उनके प्रतिमा बनाने का तरीका स्थानीय कलाकारों से एकदम भिन्न है. कोलकाता के रहने वाले आसित हलदार ने बताया कि पिछले 40 साल से दमोह में हर साल आते हैं. भगवान गणेश और मां दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं. उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां कटनी, रीठी, मोहास, सागर, गढ़ाकोटा, रहली के साथ ही पूरे दमोह जिले में स्थापित की जाती हैं."

दमोह: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है. पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. कई दिन पहले से नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. घरों से लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी मां की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां जोरों पर हैं. वहीं, दूसरी ओर मूर्तिकार दिन-रात एक करके दुर्गा मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. दमोह में देवी मां की मूर्ति बनाने के लिए कोलकाता के कलाकार आए हुए हैं. वे यहां हर साल आते हैं. ये मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्ति को बनाने में वैश्यालय और गंगा के कछार की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं. यह परंपरा बंगाल में सदियों से चली आ रही है.

शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जारी (ETV Bharat)

20 फीट ऊंची बनाई मां की प्रतिमा

आसित बताते हैं कि "वह 3 फीट से लेकर के 20 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार करते हैं. इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र भारत माता की प्रतिमा है, जो करीब 20 फीट ऊंची है. यह स्टेशन चौराहा पर स्थापित की जाएगी. इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिमाओं में महिषासुर का मर्दन करती हुई मां दुर्गा, शिव-गणेश के साथ दुर्गा मां की प्रतिमा, फन के आसन पर बैठी माता जी सहित अन्य प्रतिमाएं भी बनाई हैं. समितियों से जो ऑर्डर मिलता है, उसके मुताबिक प्रतिमा बनाते हैं."

दमोह में मूर्ति बनाने की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

मूर्ति निर्माण के लिए कोलकाता से लाए सामग्री

उन्होंने बताया कि "मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मुख्य सामग्री कोलकाता से ही लाते हैं. वे इस साल एक ट्रक में करीब 200 बोरी गंगा के कछार और वेश्यालय की मिट्टी लेकर आए हैं. पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की मिट्टी और वेश्यालय की मिट्टी से प्रतिमाएं बनाने की परंपरा है. यह परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है. इसलिए हम जब दमोह आते हैं, तो यहां पर भी पंडित जी द्वारा अभिमंत्रित एवं पूजा करके खुदवाई गई वेश्यालय एवं गंगा जी की मिट्टी लाते हैं. इस मिट्टी की थोड़ी-थोड़ी मात्रा प्रत्येक प्रतिमा में लगाई जाती है.

मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार (ETV Bharat)

सबसे पवित्र मानी जाती है यह मिट्टी

मूर्तिकार आसित ने बताया, "मान्यता है कि जब तक वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल मां दुर्गा की प्रतिमा में न किया जाए, तो मूर्ति अधूरी मानी जाती है. हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं कि जब मूर्तिकार मां की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय से मिट्टी मांगने जाते हैं, तो उसका मन साफ और सच्चा होना चाहिए. साथ ही वैश्या के सामने सिर झुकाकर और सम्मान से उनके आंगन की मिट्टी मांगी जाती है. इस मिट्टी को सबसे पवित्र माना जाता है."

10 से 15 दिन में तैयार होती है एक मूर्ति

प्रतिमाओं के लिए अलग-अलग मिट्टी प्रयुक्त की जाती है. जैसे काली मिट्टी से लेप किया जाता है. चेहरे और उंगलियों के लिए पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है. मिट्टी को कई दिनों तक जूट मिलाकर रौंदा जाता है, जिससे वह मुलायम हो जाती है. उसके बाद पराली से बनाए गए ढांचे के ऊपर मिट्टी का लेपन किया जाता है. इस तरह एक प्रतिमा बनाने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगता है. पहले समुद्री झाग से मुकुट तैयार किया जाता था, लेकिन अब इसका स्थान थर्माकोल ने ले लिया है.