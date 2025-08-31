दमोह: देश भर में 27 अगस्त से गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान पूरा देश गणपति बप्पा की भक्ति में सराबोर है. समितियों द्वारा अलग-अलग थीम पर बड़े-बड़े पंडाल बनाकर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. ऐसी ही एक झांकी दमोह शहर में बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई. दूर-दूर से लोग देखने आ रहे हैं. आस्था गणेश उत्सव समिति ने अस्पताल चौराहा पर पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है. यह झांकी लोगों में देश भक्ति जगा रही है.
गणेश पंडाल में दिखा देशभक्ति का रंग
दमोह में भक्ति के साथ-साथ देशभक्ति का रंग बिखेर हुआ है. आस्था गणेश उत्सव समिति ने इस बार पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा कर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की है. झांकी देखने दूर-दूर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. पंडाल के अंदर घुसते लोगों गणपति बप्पा की भक्ति के रंग में रहने के साथ सेना के पराक्रम पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा पंडाल
आस्था गणेश उत्सव समिति के सदस्य हरी रजक ने बताया,"पिछले 23 सालों से हमारी समिति थीम बेस्ड गणेश भगवान की झांकियां बैठा रही है. यह 24वां साल है. हर साल ऐसे मुद्दे पर झांकी बनाई जाती है, जो उस साल देश भर में सबसे चर्चित रहा हो. इस बार हमारी समिति ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति बप्पा की झांकी को तैयार किया है. पंडाल में पैरों के नीचे पाकिस्तान का झंडा डाला गया है. साथ ही उसके आज-बाजू में पहलगाम अटैक में मारे गए निर्दोष लोगों की तस्वीरें लगी हैं. ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई सहित पूरे घटनाक्रम को बड़े मार्मिक तरीके से झांकी में दर्शाया गया है."
देश के ज्वलंत मुद्दों पर बनाते हैं झांकी
समिति से जुड़े हरी रजक बताते हैं, "हम केवल देश भक्ति पर आधारित झांकियां ही तैयार करते हैं. लगभग 23 -24 सालों से यह कम चला आ रहा है. इसके पहले अमरनाथ यात्रियों पर हमला, कारगिल युद्ध, पुरी अटैक, पठानकोट एयरवेज पर हमला, पिछले वर्ष कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ किए गए दुष्कर्म और उसके बाद उपजे विवाद को लेकर झांकी सजाई थी."
लोगों को जागरूक करना उद्देश्य
हरी रजक ने बताया देशभक्ति व ज्वलंत मुद्दों पर झांकी सजाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि लोग इन्हें देखें और इन घटनाओं के बारे में समझने का प्रयास करें. इस बार की झांकी देखने के बाद लोग समझे कि हमारे सैनिक किन हालातों में देश की रक्षा करते हैं. कुल मिलाकर हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि पहले देश है बाद में कुछ और है."
झांकियों में उमड़ रही भीड़
शहर की दूसरी झांकियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं. बिंदन चौराहा पर पुरी का प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया है, तो सहकारी बैंक परिसर में प्रेम मंदिर की झलक देखने को मिल रही है. इसके अलावा देश के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में झांकी का चित्रण सिविल वार्ड में किया गया है. जिला न्यायालय परिसर की झांकी में कोर्ट बनाया गया, जिसमें गणेशजी जज को रूप में सुनवाई करते दिखाया गया है.
इसके अलावा सेंट्रल बैंक के पास एक गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर गणेश जी को शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु की तरह सहन करते हुए दिखाया गया है. इस तरह की झांकियां देखने और गणेश जी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.