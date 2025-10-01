ETV Bharat / state

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

दमोह की गड़ा वाली महाकाली मैया, मनोकामना पूरी होने पर भक्त अर्पित करते हैं आभूषण, 10-10 किलो सोना और चांदी की मालकिन हैं माता.

DAMOH GADA WALI MAHAKALI
दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 5:24 PM IST

4 Min Read
दमोह: पिछले 1 शताब्दी में कई स्थान ऐसे हैं, जहां पर अभी भी दुर्गा पूजन और वहां की झांकी में राई रत्ती का भी बदलाव नहीं किया गया है. इन्हीं में से एक हैं नगर की रक्षा करने वाली फुटेरा मोहल्ला की महाकाली, जिन्हें लोग गड़ा वाली के नाम से भी जानते हैं. यहां 1929 में मां की महाकाली के स्वरूप की स्थापना की गई थी. 97 वर्ष के इस लंबे अंतराल में भी महाकाली मां की प्रतिमा और यहां के पूजा विधान में कोई अंतर नहीं आया है. जिस कद काठी और जिस रंग रूप में पहली बार माता की स्थापना की गई थी, वही स्वरूप आज भी विद्यमान है.

मनोकामना पूरी होने पर भक्त अर्पित करते हैं आभूषण

यहां भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर सोने और चांदी के आभूषण मां को अर्पित करते हैं. महाकाली मैया 1 किलो से भी अधिक वजनी छत्र अपने सिर पर धारण करती हैं. जबकि करीब इतने ही वजन का मुकुट, कानों में मछली के आंख की आकृति वाली बालियां, सोने का हार, सभी भुजाओं में बाजूबंद, बंगड़ी, पैरों में चांदी की पायल और कमरबंद पहने हुए हैं. वहीं, जिन भगवान भोलेनाथ की छाती पर पैर रखकर महाकाली खड़ी हुई हैं वह भोलेनाथ चांदी का डमरू, चांदी का त्रिशूल और पैरों में कड़ा पहने हुए हैं.

मनोकामना पूरी होने पर भक्त अर्पित करते हैं आभूषण (ETV Bharat)

विसर्जन से पहले बॉक्स में रख देते हैं जेवरात

समिति के अध्यक्ष प्रहलाद अवस्थी बताते हैं कि "यह महाकाली मैया अपने आप में सिद्ध हैं. यहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. महाकाली को हमेशा असली जेवरात पहनाए जाते हैं. आखिरी दिन विसर्जन के पहले जेवरात गिनती करके वापस बॉक्स में बंद करके रख दिए जाते हैं. यह क्रम शुरू से चला आ रहा है."

भक्तों को दिया जाता है अभिमंत्रित गड़ा

महाकाली मां को क्रोधी और असुरों का नाश करने वाला माना गया है. कहते हैं इनकी शरण में जाने वालों को प्रेत बाधाएं, तंत्र मंत्र और कोई अन्य बुरी बलाएं परेशान नहीं कर सकती हैं. यही कारण है कि यहां पर हर साल हजारों की संख्या में गड़ा और ताबीज अभिमंत्रित करके भक्तों को दिए जाते हैं.

यहां के प्रधान पुरोहित पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक बताते हैं कि "12 पंडित 9 दिन तक 120 चंडी पाठ करते हैं. यहां पर विधान को अधिक महत्व दिया जाता है. प्रथमा तिथि से ही गड़ा अभिमंत्रित करने का क्रम शुरू हो जाता है जो लोगों को नवमी में हवन के पश्चात वितरित कर दिए जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 13 गांठ या 700 गांठ वाला गड़ा पहनते हैं. जिस गड़ा में जितनी गांठे होती हैं, वह उस हिसाब से अभिमंत्रित किया जाता है. दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं इसलिए 700 गांठों वाला गड़ा सबसे प्रभावशाली माना जाता है. इसे पहनने से लोगों को ऊपरी बाधाओं का खतरा नहीं रहता है."

1 साल पूरा होने पर गड़ा का होता है विसर्जन

बताया जाता है कि सिर्फ दमोह जिले से ही नहीं बल्कि सागर, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी, उमरिया सहित कई जिलों से लोग अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके अभिमंत्रित गड़ा मंगवाते हैं. वे इस गड़ा को स्वयं धारण करते हैं या बच्चों को पहनाते हैं. 1 साल पूरा होने पर इस गड़ा को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है. इसके बाद शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि को फिर से नया गड़ा धारण किया जाता है.

