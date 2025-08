ETV Bharat / state

दमोह में बढ़ रहे फैटी लिवर के मामले, स्वास्थ्य विभाग का चौंकाने वाला खुलासा - DAMOH FATTY LIVER CASES

दमोह में हर चौथा शख्स फैटी लिवर का शिकार ( Getty Image )

Published : August 6, 2025 at 10:38 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 10:43 AM IST

दमोह: गलत आहार विहार के कारण लगभग हर व्यक्ति आज किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में है. ऐसी ही एक घातक बीमारी लोगों में अपनी जड़े जमा रही है, जिसे फैटी लिवर के नाम से जानते हैं. दमोह जिले में 100 में से लगभग हर चौथा व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है. यह रोग लोगों में तेजी से फैल रहा है. इस बात का खुलासा स्वास्थ्य विभाग के चौंकाने वाले आंकड़ों से हुआ है. दमोह जिले में यह बीमारी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है. हैरानी की बात यह है कि 100 में से लगभग हर चौथा व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है. हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं. उसमें 100 में से 23 व्यक्ति इसके शिकार पाए गए हैं. बदलती जीवनशैली और बिगड़ते आहार विहार इस बीमारी के प्रमुख कारण बताए जाते हैं, लेकिन और भी कई गलत आदतों के कारण लोग अनचाहे इसका शिकार हो जाते हैं. शुरुआत में इस बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन जब बाद में बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं, तो पता चलता है कि लिवर अब फैटी हो गया है. सीएमएचओ ने दी जानकारी (ETV Bharat) 100 में से हर चौथा व्यक्ति चपेट में

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर में की गई 87201 जांचों में यह पता चला है कि 5817 लोग हाई रिस्क जोन में हैं. मतलब इन्हें अब केवल आहार विहार और दवाइयों पर निर्भर रहना होगा. 42806 महिलाओं और 43690 पुरुषों की हुई जांच में जिनमें 90 सेंटीमीटर से मतलब 10033 यानी 33% एवं 80 सेंटीमीटर से अधिक 11295 महिलाओं में फैटी लिवर पाया गया. यह वह आंकड़े हैं, जिनमें महिला-पुरुष बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हुए हैं. मतलब इनमें फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है और यह गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं. इसके अलावा 63148 यानी जांच हुए लोगों में कुल 73% ऐसे लोग हैं. जिनका बीएमआई यानी बॉडी माॅस इंडेक्स काफी बढ़ा हुआ है, यदि इन्होंने अपना खान-पान नहीं सुधारा तो यह रोग की चपेट में आ जाएंगे. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश अठ्या बताते हैं कि "जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन्हें तो यह रोग होता ही है, लेकिन दमोह जिले में एक नया ट्रेंड निकला है कि जो लोग नॉन अल्कोहलिक हैं, उन्हें भी फैटी लिवर पाया गया है. हमने एक सर्वे कराया है. जिसमें हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर हाइट बीट हेल्थ व अन्य जांच करते हैं. जिसमें यह पाया गया की नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ज्यादा है. हम लोगों को जागरुक कर रहे हैं, हमारी कोशिश यह है कि लोग इस बीमारी से निजात पाएं." कैसे होता है रोग डाॅ. अठ्या बताते हैं कि "ज्यादा मसालेदार, तीखा, ऑयली और मैदा युक्त या ऐसा भोजन जो काफी मुश्किल से या देर से पचता है, खाने से भी फैटी लिवर होता है. लोग इनका सेवन कम से कम करें या ना करें. इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज और योग जरूर करना चाहिए. नियमित रूप से लोगों को अपनी जांच भी कराना चाहिए ताकि सभी बीमारियों का समय पर पता चल सके." मोटे लोगों की कमर नापेगी सरकार, 90 सेमी से ज्यादा है साइज तो आपका लिवर है फैटी

मध्य प्रदेश में मापी जा रही महिलाओं-पुरुषों की कमर, चौंका सकते हैं फैटी लिवर के आंकड़े क्या करता है लिवर दरअसल, लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है. यह एक रिफाइनरी की तरह काम करता है. जो भी भोजन हम करते हैं, लिवर यह तय करता है कि किस भोजन को किस रूप में बदलना है और उसे शरीर के किस अंग में भेजना है, लेकिन जब हम गलत खान-पान अपनाते हैं तो लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तरह ही फैट जमा हो जाता है. जिससे उसके कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है. भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं होता. रस और रक्त नहीं बन पाता है. नसों के अंदर सूजन आ जाती है. जिससे शरीर में विषाक्तता फैलने लगती है. यह विषाक्तता धीरे-धीरे किडनी व रक्त में भी घुलने लगती है. जिससे कई अन्य गंभीर बीमारियां भी होती हैं. इससे बचने के लिए खान-पान के अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज और आंतों की पेट की सफाई होना भी आवश्यक है.

