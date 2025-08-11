ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में महिलाओं की बल्ले-बल्ले!, सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद - DAMOH EK BAGIYA MAA KE NAAM

दमोह में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल, एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत महिला बनेंगी सशक्त.

A GARDEN NAME OF MOTHER PROJECT
महिलाओं की सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद (ETB Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 8:49 PM IST

दमोह: मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त से प्रदेश में " एक बगिया मां के नाम" योजना शुरू कर रही है. सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं को सशक्त बनाने के लिए ये परियोजना शुरू कर रही है. इस परियोजना के तहत महिलाएं अपनी जमीन पर फलदार पौधों का बगीचा लगा सकेंगी. इस बगीचे को तैयार करने का पैसा मनरेगा के माध्यम से राज्य सरकार देगी.

सीपरी सॉफ्टवेयर से जमीन और पौधों का चयन

दरअसल, मनरेगा ने मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के साथ मिलकर सीपरी नामक एक ऐप बनाया है. यह ऐप कई खूबियों से युक्त है. ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक सतीश शर्मा ने बताया कि "यह एक ऐसा ऐप है जो भूमि का चयन खुद ही करता है कि किस भूमि में कौन सा पौधा लगेगा और कब लगेगा. साथ ही पौधे में खाद, पानी और भूमि को कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है. यह भी सीपरी ऐप ही सुनिश्चित करेगा."

ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक सतीश शर्मा से खास बातचीत (ETB Bharat)

एक बगिया मां के नाम

"एक बगिया मां के नाम" परियोजना का लाभ लेने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन ऐप के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें तीन फिल्टर लगाए गए हैं. जब तीनों प्रक्रियाओं में महिलाएं पास होंगी तो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा. सतीश शर्मा ने बताया कि "इस परियोजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर जमीन होना चाहिए. अगर परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर जमीन है तो उनकी सहमति लेनी जरूरी है."

मनरेगा के तहत मिलेगी वित्तीय सहयोग

इसके अलावा जमीन की समग्र आईडी से केवाईसी भी होना अनिवार्य है. योजना के प्रथम चरण में करीब 80000 रुपए का खर्च आएगा. जो महिला हितग्राही को खुद ही वहन करना पड़ेगा. जैसे पौधारोपण के लिए गड्ढे, खाद, फेंसिंग तथा पानी सहित अन्य चीजों की समुचित व्यवस्था हितग्राही को खुद ही करना होगा. इसके बाद उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. तीन साल के बाद मनरेगा द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा. एक हितग्राही के फल उद्यान के लिए करीब सवा लाख रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया है.

700 महिलाओं को मिलेगा लाभ

ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक सतीश शर्मा ने बताया कि "अभी तक करीब 1500 महिलाओं ने आवेदन दिया है. इसमें करीब 400 लोगों का चयन किया जा चुका है शेष 300 लोगों का चयन भी योजना शुरू होने के पहले कर लिया जाएगा. प्रत्येक ब्लॉक में 100 महिलाओं का चयन किया जाएगा. जहां महिला आधा एकड़ से लेकर अधिकतर एकड़ तक में पौधा रोपण कर सकेंगी."

15 अगस्त से शुरू होने वाली इस योजना के तहत प्रदेश की करीब 30 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा. उनकी निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक तरक्की का आधार बनेगा. पौधों की सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान की जाएगी. चयनित पात्र महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. महिलाओं को वर्ष में दो बार प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक 25 एकड़ पर एक महिला सखी नियुक्त की जाएगी. जिसे कृषि सखी के नाम से जाना जाएगा. जो पौधों की मॉनिटरिंग करेगी. साथ ही ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से निगरानी होगी.

