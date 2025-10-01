ETV Bharat / state

दमोह में विजयादशमी पर नहीं नवमी पर जलाया जाता है रावण, 45 साल से चली आ रही परंपरा

सारे देश में जहां दशमी पर रावण जलता है वहीं दमोह में नवमी पर ही रावण दहन कर दिया जाता है. राम जी सेवा समिति से जुड़े एडवोकेट अनुनय श्रीवास्तव बताते हैं कि "साल 1980 में दमोह के कुछ युवाओं ने जिनमें उनके पिता अधिवक्ता अजीत श्रीवास्तव, जयंत मलैया, उमा नेमा, उमा गुप्ता, अजुद्दी बाबा, मीनूचेर पनवेली वाला, भगवती श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने श्रीराम जी सेवा समिति का गठन किया था. जिसका अध्यक्ष हनुमान जी सरकार को बनाया तथा बाकी सभी लोग उस समिति में केवल मेंबर थे. उस दौरान समिति ने एक बैठक में यह निर्णय लिया कि अन्य शहरों की तरह यहां भी रावण दहन किया जाएगा.

दमोह का रावण दहन कार्यक्रम अपनी कुछ खूबियां के लिए जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में मशहूर है. जबलपुर के पंजाबी दशहरे के बाद दमोह में भी नवमी तिथि को रावण का दहन किया जाता है. नवमी तिथि पर इसका दहन किए जाने को लेकर अपनी एक अलग कहानी है. वैसे तो दमोह का दशहरा चल समारोह 2 साल बाद एक शताब्दी पूरे करने जा रहा है लेकिन यहां रावण दहन को अभी मात्र 45 साल ही हुए हैं.

दमोह: विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व शारदीय नवरात्र के 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन मनाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. इसके बाद यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में हर साल मनाया जाता है. देश भर में जगह-जगह अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण दहन किया जाता है और लोग धूमधाम से दशहरा मनाते हैं लेकिन दमोह में रावण दहन की परंपरा कुछ हटकर है. यहां दशमी नहीं बल्कि नवमी के दिन रावण दहन किया जाता है. 45 साल से चल रही इस परंपरा के पीछे आखिर ऐसा क्या है कि यहां दशहरा के एक दिन पहले ही रावण दहन कर दिया जाता है.

45 साल से एक ही मुस्लिम परिवार बना रहा रावण (ETV Bharat)

अनुनय श्रीवास्तव बताते हैं कि "उस दौरान समस्या यह थी कि दमोह छोटा सा शहर था और यहां पर बस्तियां बहुत घनी थीं. कोई ऐसा बड़ा सार्वजनिक स्थान नहीं था कि जहां पर चल समारोह के साथ रावण दहन भी किया जा सके. इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जबलपुर के पंजाबी दशहरे की ही तर्ज पर ही नवमी को ही तहसील मैदान में रावण का दहन किया जाएगा और दूसरे दिन विजयादशमी को शस्त्र पूजन के साथ चल समारोह निकाला जाएगा. तभी से इसकी शुरुआत हुई कि रावण दहन दशहरे को न करके रामनवमी के दिन किया जाएगा."

'नवमी पर रावण पर प्राप्त की थी विजय'

नवमी पर रावण दहन को लेकर नगर के विद्वान पुरोहित विद्यासागर पांडे कहते हैं कि "भगवान राम ने नवमीं पर रावण पर विजय प्राप्त की थी और दूसरे दिन विजय जुलूस निकला था. इस कारण नवमी पर ही रावण दहन होना चाहिए. नवमी को रावण दहन और दसवीं को शस्त्र पूजन के बाद चल समारोह की परंपरा काफी पुरानी है और यही हमारी संस्कृति है."

इस साल रावण की हाइट 50 से 55 फीट (ETV Bharat)

45 साल से एक ही मुस्लिम परिवार बना रहा रावण

दमोह का रावण दहन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है. खास बात यह है कि यहां पर पिछले 45 साल से एक ही मुस्लिम परिवार रावण बनाता आ रहा है. इतने सालों में एक भी बार किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य नहीं सौंपा गया.

जालौन से आया परिवार यहीं बस गया

जालौन के रहने वाले अजीम खान बताते हैं कि "45 साल पहले उनके पिता गफूर खान को यहां पर पहली बार रावण बनाने के लिए बुलाया गया था. तब करीब 60 फीट का रावण बनाया गया था. इसके बाद उनके पिता को ये शहर इतना पंसद आया कि वे फिर यहीं बस गए और तभी से उनका परिवार यह काम कर रहा है. हम लोगों को अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई, जिसमें कभी यह लगा हो कि हिंदू मुसलमान वाली कोई बात है."

अजीम खान बताते हैं कि परिवार के करीब 40 मेंबर औरैया, भांडेर, झांसी, दतिया सहित अलग-अलग जगह जाकर हर साल रावण बनाते हैं. रावण के पुतले का कद बढ़ते-बढ़ते 100 फीट तक पहुंच गया था. लेकिन साल 2022 में भारी बारिश के कारण रावण का पुतला गल गया था. तब से धीरे-धीरे रावण के पुतले का कद घटता गया. इस साल भी मौसम खराब होने पर रावण को सिर्फ 50 से 55 फीट का बनाया गया है."

कछुआ फटेगा तो उड़ेगी गुलाल

रावण दहन में आतिशबाजी करने वाले जालौन के धीरज कुशवाहा और प्रकाश चंद्र बताते हैं कि "इस बार का रावण दहन कुछ अलग तरह का होगा. करीब 5-5 किलो वजन वाले 2 कछुआ रखे जाएंगे और जैसे ही उनमें विस्फोट होगा तो उनसे उड़ी गुलाल बैठे हुए समूह के ऊपर गिरेगी. इसके अलावा 14 फीट की कुतुबमीनार, झूला, कमल का फूल और मोर बनाकर आतिशबाजी की जाएगी.

भगवान राम से जुड़ी है दशहरा मनाने की कहानी

दशहरा मनाने के पीछे की कहानी भगवान श्रीराम और रावण से जुड़ी है. 14 साल के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था. माता सीता की खोज के दौरान हुनमानजी ने लंका जाकर रावण को समझाया कि वह माता सीता को वापस लौटा दें लेकिन रावण नहीं माना. इसके बाद भगवान राम ने 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना की और दसवें दिन रावण का वध कर विजय प्राप्त की. तभी से इस पर्व को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है.

मां दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध

दशहरा मनाने के पीछे एक और पौराणिक कथा जुड़ी है. ऐसी किवदंती है कि महिषासुर ने जब देवताओं को ज्यादा परेशान करना शरू किया तो मां दुर्गा ने चंडी का रूप धारण कर महिषासुर की सेना से युद्ध किया था. यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला था और दसवें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया था. इसके बाद से ही दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है.