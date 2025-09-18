ETV Bharat / state

दमोह जेल में पैग लगाते कैदी का वीडियो वायरल, जेलर बोले- कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध

दमोह जिला जेल में प्रहरियों को घूस देने पर नशे की सामग्री आसानी से उपल्ब्ध, वायरल वीडियो में एक कैदी ऐसा दावा कर रहा है.

Damoh Jail Video viral
दमोह जिला जेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 7:41 PM IST

दमोह : दमोह जिला जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक कैदी शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है. पैग लगाने के बाद वह शराब की बोतल को पेंट में छिपाते हुए भी दिख रहा है. इसके बाद वह पास में ही एक गड्ढे में भरे पानी से हाथ धोते नजर आ रहा है. हालांकि वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है. लेकिन इस वीडियो से जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रबंधन ने इसे जेल के विरुद्ध साजिश करार दिया है.

कुछ दिन पहले का बनाया वीडियो वायरल

यह पहला मौका नहीं है जब जेल से किसी अनैतिक गतिविधि के मामला सामने आया है. इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं. स्थानीय जटाशंकर कॉलोनी निवासी व्यक्ति जो जेल में मारपीट के मामले में निरुद्ध था. वह हाल ही में 13 सितंबर को जमानत पर रिहा हुआ है. इसी व्यक्ति का ये वीडियो बताया जा रहा है. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो की किसी तरह पुष्टि नहीं करता.

वरिष्ठ जेल उप अधीक्षक सीएल प्रजापति (ETV BHARAT)

पैग लगाने के साथ ही कैदी खोल रहा पोल

खास बात ये है कि वीडियो में पैग लगाने के बाद आरोपी दावा कर रहा है "यह वीडियो जेल के अंदर का है. जेल प्रहरियों को रुपए देने के बाद सब कुछ सहज उपलब्ध हो जाता है. जेल में बंद कैदियों के परिजनों से रुपए की मांग भी की जाती है." वहीं, इस मामले में वरिष्ठ जेल उप अधीक्षक सीएल प्रजापति का कहना है "जो व्यक्ति पानी की बोतल लिए हुए है, वह जेल से छूटा हुआ विचाराधीन कैदी है. यह वीडियो जेल के अंदर का नहीं है. उसमें जेल का कोई कर्मचारी या कैदी दिखाई नहीं दे रहे हैं. यह जेल से बाहर का वीडियो है."

जेलर बोले- कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के कर्मचारी

वरिष्ठ जेल उप अधीक्षक सीएल प्रजापति कहते हैं "जेल के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के कर्मचारी अपराधियों से संबंध रखते हैं. उनकी यह रची हुई साजिश है. किसी न किसी तरह जेल को बदनाम किया जाए क्योंकि यहां पर अच्छे काम होते हैं. जेल की छवि अच्छी है. इसलिए ईर्ष्या और दुर्भावनावश इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जेल में ऐसा होता है."

कई बार आपत्तिजनक मामले सामने आ चुके हैं

जेल के अंदर अनैतिक गतिविधियों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. वर्ष 2021 में दमोह जिले के तत्कालीन अधीक्षक एनएस राणा ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड वाले मामले में एक एफिडेविट अदालत में दिया था. जिसमें कहा था कि जेल में मोबाइल पहुंच जाते हैं, कैदी मनमाने तरीके से खाना-पीना करते हैं एवं अन्य गतिविधियां चलाते हैं. जो इस बात का प्रमाण हैं कि जेल में कुछ भी हो सकता है.

दूसरा मामला करीब 6 महीने पहले सामने आया था, जब गौकशी और पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति का वीडियो जेल के अंदर से वायरल हुआ था. इसी तरह पिछले हफ्ते हटा जेलर एवं पूर्व कैदी का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जेल में मारपीट किए जाने तथा 181 पर शिकायत किए जाने का मामला था.

