ETV Bharat / state

स्कूल के एक हिस्से की छत व दीवार गिरी, फिर भी यहीं लगती हैं कक्षाएं, 150 बच्चों पर हरदम खतरा - DAMOH GOVT SCHOOLS BUILDINGS

दमोह जिले के भजिया के प्राइमरी स्कूल का भवन खस्ताहाल है. यहां पढ़ रहे डेढ़ सौ बच्चों की जान हरदम खतरे में रहती है.

Damoh GOVT SCHOOLS BUILDINGS
दमोह जिले के सुनकड़ के स्कूल भवन की ये हालत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:53 PM IST

4 Min Read

दमोह : जिले के कई सरकारी स्कूल भवनों की हालत जर्जर है. बारिश के दौरान इन्हीं बदहाल भवनों में स्कूल लग रहे हैं. आइए हम आपको लेकर चलते हैं ग्राम भजिया के प्राइमरी स्कूल में, जहां डेढ़ सौ बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. हाल ही में भारी बारिश के कारण स्कूल के एक हिस्से की छत और दीवार गिर गई है. बाकी के जर्जर भवन में कक्षाएं लग रही हैं. स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के चलते हरदम खतरा मंडराता रहता है.

इस साल ज्यादा बारिश से कहीं स्कूलों की छत गिरी तो कहीं दीवार

इस बार लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण भवन जर्जर होकर गिर रहे हैं. जबेरा विधानसभा क्षेत्र की अंतर्गत सिंगपुर संकुल के भजिया प्राइमरी स्कूल का भवन भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. हालात ऐसी है कि स्कूल की आधी छत हाल ही में भारी बारिश के कारण गिर गई है.

जर्जर स्कूल भवन में लग रही बच्चों की क्लास (ETV BHARAT)

भजिया स्कूल में 150 बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. यहां कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं. लेकिन पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाने से अब मात्र दो कमरों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है. स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया "उन्होंने कई बार अधिकारियों को भवन की खस्ताहाल स्थिति से अवगत कराया है. लेकिन अब तक भवन मरम्मत या नए निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई."

सिंग्रामपुर संकुल केंद्र के कई स्कूलों की हालत खस्ता

भजिया के ग्रामीणों ने बताया "गनीमत है अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त भवन के पास बच्चे खेलते रहते हैं. यदि भवन अचानक धराशायी हो गया, तो गंभीर दुर्घटना घट सकती है." बता दें कि सिंग्रामपुर संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले अनेक ग्रामों में प्राइमरी व मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं. स्कूल भवन जर्जर हैं.

Damoh GOVT SCHOOLS BUILDINGS
दमोह जिले के भजिया के प्राइमरी स्कूल का भवन खस्ताहाल (ETV BHARAT)

बरसात में बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है. स्कूल छप्पर वाले मकान से संचालित हो रहे हैं. अधिकतर स्कूल भवन क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं. ग्राम हरदुआ कोंड़ा, आमघाट, सुनकड़, सुनवराह आदि स्कूल भवनों की हालत भी खस्ताहाल है.

जर्जर भवनों का सर्वे कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश

ऐसा ही हाल शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला सुनकड़ का है जहां बरसात के मौसम में पूरे स्कूल भवन मे पानी टपकता है. पूरे छत के ऊपर पॉलीथिन बिछाई गई है, जिससे छत से पानी न टपके. इस भवन में बच्चों की पढाई करवाई जा रही है.

वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने बताया "बारिश के पूर्व ही प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए थे कि जो भी भवन क्षतिग्रस्त हैं, वहां से कक्षाएं दूसरे और सुरक्षित भवन में संचालित की जाएं. जहां के भवन जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं या उनकी मरम्मत होना है उनके लिए डीपीसी द्वारा प्रकरण तैयार किया जा रहा है. कुछ भवनों के प्रकरण तैयार हो गए हैं. कुछ का शेष रह गए हैं. बारिश के बाद भवनों की मरम्मत की जाएगी."

Damoh GOVT SCHOOLS BUILDINGS
दमोह जिले के भजिया के प्राइमरी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिरा (ETV BHARAT)

राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट ने ही पोल खोली

बता दें कि मध्य प्रदेश में कई सरकारी स्कूल भवनों की हालत बेहद खस्ता है. पिछले साल राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट में भी चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं. इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 92,032 सरकारी स्कूल चल रहे हैं. इनमें से करीब साढ़े 5 हजार स्कूलों के भवन बेहद खस्ता हालत में हैं. इसके अलावा 80 हजार स्कूलों में पर्याप्त कमरों की कमी है. इसके साथ ही जो स्कूल संचालित हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में अब तक बिजली की सुविधा नहीं है.

दमोह : जिले के कई सरकारी स्कूल भवनों की हालत जर्जर है. बारिश के दौरान इन्हीं बदहाल भवनों में स्कूल लग रहे हैं. आइए हम आपको लेकर चलते हैं ग्राम भजिया के प्राइमरी स्कूल में, जहां डेढ़ सौ बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. हाल ही में भारी बारिश के कारण स्कूल के एक हिस्से की छत और दीवार गिर गई है. बाकी के जर्जर भवन में कक्षाएं लग रही हैं. स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के चलते हरदम खतरा मंडराता रहता है.

इस साल ज्यादा बारिश से कहीं स्कूलों की छत गिरी तो कहीं दीवार

इस बार लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण भवन जर्जर होकर गिर रहे हैं. जबेरा विधानसभा क्षेत्र की अंतर्गत सिंगपुर संकुल के भजिया प्राइमरी स्कूल का भवन भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. हालात ऐसी है कि स्कूल की आधी छत हाल ही में भारी बारिश के कारण गिर गई है.

जर्जर स्कूल भवन में लग रही बच्चों की क्लास (ETV BHARAT)

भजिया स्कूल में 150 बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. यहां कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं. लेकिन पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाने से अब मात्र दो कमरों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है. स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया "उन्होंने कई बार अधिकारियों को भवन की खस्ताहाल स्थिति से अवगत कराया है. लेकिन अब तक भवन मरम्मत या नए निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई."

सिंग्रामपुर संकुल केंद्र के कई स्कूलों की हालत खस्ता

भजिया के ग्रामीणों ने बताया "गनीमत है अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त भवन के पास बच्चे खेलते रहते हैं. यदि भवन अचानक धराशायी हो गया, तो गंभीर दुर्घटना घट सकती है." बता दें कि सिंग्रामपुर संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले अनेक ग्रामों में प्राइमरी व मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं. स्कूल भवन जर्जर हैं.

Damoh GOVT SCHOOLS BUILDINGS
दमोह जिले के भजिया के प्राइमरी स्कूल का भवन खस्ताहाल (ETV BHARAT)

बरसात में बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है. स्कूल छप्पर वाले मकान से संचालित हो रहे हैं. अधिकतर स्कूल भवन क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं. ग्राम हरदुआ कोंड़ा, आमघाट, सुनकड़, सुनवराह आदि स्कूल भवनों की हालत भी खस्ताहाल है.

जर्जर भवनों का सर्वे कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश

ऐसा ही हाल शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला सुनकड़ का है जहां बरसात के मौसम में पूरे स्कूल भवन मे पानी टपकता है. पूरे छत के ऊपर पॉलीथिन बिछाई गई है, जिससे छत से पानी न टपके. इस भवन में बच्चों की पढाई करवाई जा रही है.

वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने बताया "बारिश के पूर्व ही प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए थे कि जो भी भवन क्षतिग्रस्त हैं, वहां से कक्षाएं दूसरे और सुरक्षित भवन में संचालित की जाएं. जहां के भवन जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं या उनकी मरम्मत होना है उनके लिए डीपीसी द्वारा प्रकरण तैयार किया जा रहा है. कुछ भवनों के प्रकरण तैयार हो गए हैं. कुछ का शेष रह गए हैं. बारिश के बाद भवनों की मरम्मत की जाएगी."

Damoh GOVT SCHOOLS BUILDINGS
दमोह जिले के भजिया के प्राइमरी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिरा (ETV BHARAT)

राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट ने ही पोल खोली

बता दें कि मध्य प्रदेश में कई सरकारी स्कूल भवनों की हालत बेहद खस्ता है. पिछले साल राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट में भी चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं. इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 92,032 सरकारी स्कूल चल रहे हैं. इनमें से करीब साढ़े 5 हजार स्कूलों के भवन बेहद खस्ता हालत में हैं. इसके अलावा 80 हजार स्कूलों में पर्याप्त कमरों की कमी है. इसके साथ ही जो स्कूल संचालित हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में अब तक बिजली की सुविधा नहीं है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOLS DILAPIDATED BUILDINGSMADHYA PRADESH SCHOOLSMP STATE EDUCATION CENTERDAMOH SCHOOL ROOF WALL COLLAPSEDDAMOH GOVT SCHOOLS BUILDINGS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना में मरीज को कंधे पर ढोने को मजबूर ग्रामीण, दलदल में नहीं पहुंच रही एंबुलेंस

नीमच किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि, पढ़ी हनुमान चालीसा, येलो मोजेक ने बर्बाद की फसल

आर्मी अफसर की बीवी को किया 40 घंटे डिजिटल अरेस्ट, घर आकर धमकाया और वसूले 5 लाख

रिटायरमेंट के 5 महीने बाद भी करती रही ड्यूटी, सिंगरौली में विभागीय लापरवाही का मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.