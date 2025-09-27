जीते जी न भोजन मिला न उपचार, मरने के बाद नसीब नहीं कफन, कपड़ों में बांध दफनाया
दमोह में विकलांग व्यक्ति की मौत के बाद कंधा देने नहीं पहुंचे 4 लोग, दफनाने के बाद पुलिस ने शव निकाल कर कराया पोस्टमार्टम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 8:57 PM IST
दमोह: जीते जी न भोजन मिला और न ही उपचार. मरने के बाद अर्थी भी नसीब न हो सकी. लावारिस की तरह उसे जमीन में दफना दिया गया. मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना हटा ब्लॉक के पाठा गांव की है. जहां दिव्यांग को 2 लोग एक कपड़े के सहारे डंडे में बांधा और गांव के बाहर एक मुक्तिधाम में दफना कर चले गए.
7 साल से गायब था व्यक्ति
बताया गया कि मड़ियादो निवासी मिलन नाम का व्यक्ति 7 साल से गायब था. उसकी उम्र करीब 45 साल थी और वह कमर के नीचे से दिव्यांग था. जिससे वह चल नहीं पाता था. उसकी पत्नी भी पूर्व में ही उसे छोड़कर जा चुकी थी. 2 दिन पहले उसे कुछ लोग रात के अंधेरे में मड़ियादो प्रतीक्षालय के पास छोड़कर चले गए. जब गांव के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो लोग उसके पास पहुंचे. जिसके बाद मिलन ने गांव वालों से पाठा गांव में छोड़ने की गुहार लगाई.
स्थानीय लोगों ने पहुंचाया रिश्तेदार के घर
दिव्यांग मिलन के कहने पर लोग उसे पाठा गांव के बहेलिया टोला में छोड़ आए. यहां उसके वृद्ध मामा-मामी रहते हैं. जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उसके रिश्तेदार मामी फूलरानी आदिवासी के घर के बाहर तक उसे पहुंचा दिया. लेकिन इस बात की जानकारी फूलरानी को नहीं थी. जब दूसरे दिन मिलन को प्यास लगी तो उसने आवाज लगाकर पानी मांगा. आवाज सुनकर मिलन के मामा-मामी घर के बाहर निकले तो देखा कि गंभीर अवस्था में उसका भांजा बाहर पड़ा हुआ है.
कंधा देने नहीं पहुंचे 4 लोग
मामी ने घर के बाहर आकर जब अपने भांजे को पानी दिया तो उसने पानी पिया और कुछ देर बाद अपने प्राण त्याग दिए. फूलरानी आदिवासी वर्तमान में गांव की सरपंच हैं लेकिन उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. जिससे वे लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे. लेकिन हद तो तब हो गई जब मृतक को कंधा देने के लिए गांव के 4 लोग जमा नहीं हुए. इसके बाद उसके मामा-मामी की मिन्नत से 2 लोग उसे कपड़े के सहारे डंडे से बांध मुक्तिधाम ले गए और दफना दिया.
शव को निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा
जब इस पूरे घटना की जानकारी इलाके में फैल गई तो प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई. जिसके बाद मड़ियादो थाना प्रभारी शिवांगी गर्ग मौके पर पहुंची और उन्होंने मृतक के शव को बाहर निकालकर पंचनामा की कार्रवाई की. शव को पोस्टमार्टम के लिए हटा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. उन्होंने बताया कि "मृतक के मामा-मामी इतने सक्षम नहीं हैं कि वह उसका कफन दफन कर सके. लेकिन गांव वालों ने भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया. आज हमें जानकारी मिली तो युवक का शव निकलवाया है. पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कर रहे हैं. इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वह की जाएगी."
हिंदू संगठन करेंगे विधिवत अंतिम संस्कार
इस घटना की जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे पाठा गांव पहुंचे. वहां पर उन्होंने सारी जानकारी एकत्र की. संगठन से जुड़े बबलू राय ने बताया कि "जब हमने गांव में जानकारी ली तो पता चला कि मृतक 4-5 दिन पहले हटा अस्पताल में भर्ती था. उसे वहां से लाकर मड़ियादो में कोई छोड़ कर चला गया. उनके मामा मामी भी इतने सक्षम नहीं है कि वह इसका विधिवत अंतिम संस्कार करें. गांव वालों ने भी कोई मदद नहीं की."
हिंदू संगठन ने पुलिस की मदद से मृतक का विधिवत अंतिम संस्कार करने की बात कही. वहीं, बबलू राय ने सवाल उठाया है कि "जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था, कमर से नीचे दिव्यांग था, वह अस्पताल से मड़ियादो कैसे पहुंच गया. यह जांच का विषय है." हालांकि मिलन अस्पताल में भर्ती था या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन बबलू राय ने दावा किया है कि उसे जानकारी मिली कि मिलन हॉस्पिटल में भर्ती था.