दमोह में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर, डीजल टैंक फटने से हुआ धमाका - DAMOH 2 TRUCKS BURNT INTO ASHES

Published : May 15, 2025 at 11:06 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 11:36 PM IST

दमोह: बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर 2 ट्रक के आपस में टकरा जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे के बाद कुछ ही देर डीजल टैंक में धमाके से दोनों ट्रक जलकर राख हो गए. चालक और परिचालकों ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रकों में आग लगने के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया. टक्कर से फट गया था डीजल टैंक बटियागढ़ बक्स्वाहा मार्ग पर बड़ी चढ़ाई के पास 2 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. ट्रक चालक मनोज गुप्ता ने बताया कि वह रेलवे का सामान लेकर विशाखापट्टनम से आगरा जा रहा था. रास्ते में ही चढ़ाई के पास पहले से एक ट्रक पलटा हुआ था, जिससे वहां पर जगह कम थी. साथ ही 2 अन्य बड़े वाहन भी वहां से क्रॉस हो रहे थे. लेकिन एक ट्रक उसके ट्रक से टकरा गया, जिससे ट्रक का डीजल टैंक फट गया और देखते ही देखते आग के शोले उठने लगे. टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई और मुख्य सड़क पर दोनों ट्रक धू-धू कर जलने लगे.

Last Updated : May 15, 2025 at 11:36 PM IST