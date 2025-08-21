दमोह: कहते हैं कि हिमालय में खिलने वाला ब्रह्म कमल साल में एक बार खिलता है. इसे हिमालय के फूलों का राजा भी कहा जाता है. इस फूल के साल में एक बार खिलने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, तो इसे आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है. दमोह जिले की जबेरा जनपद के सिग्रामपुर गांव में शिक्षक मूरत सिंह ठाकुर के घर के आंगन में इस बार ब्रह्म कमल फूल खिला है.

भगवान शिव को प्रिय है ब्रह्म फूल

जैसे ही लोगों को इस ब्रह्म फूल के खिलने की जानकारी मिली, उसके दर्शन करने भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों में उत्साह है. यह फूल अपनी दुर्लभता और सौंदर्य के लिए जाना जाता है. साल में केवल एक बार खिलता है. पौराणिक कथाओं में इस ब्रह्म कमल को भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल माना गया है. यह केवल पहाड़ी इलाकों में ठंडी जगहों पर उगता है, लेकिन बुंदेलखंड सूखा और कुछ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है. जिसके कारण यहां पर इसके खिलने को लेकर लोगों में कौतूहल है.

ब्रह्म फूल को लेकर कई पौराणिक कथाएं

राम मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्र दुबे बताते हैं कि "इस अद्भुत पुष्प के पीछे अलग-अलग कथाएं हैं. जैसे भगवान शिव के आंसुओं से इसे उत्पन्न माना गया है. तो एक कथा यह भी है कि जब भगवान शिव ने त्रिशूल से अपने ही बेटे गणेश जी का सिर काट दिया था, तब ब्रह्मा जी ने इसी ब्रह्म कमल की मदद से उनके धड़ पर हाथी का सिर जोड़कर उन्हें गजानन नाम दिया था.

दमोह में शिक्षक के घर खिला ब्रह्म कमल फूल

एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक राक्षस से माता लक्ष्मी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को इसी पुष्प के अंदर पंखुड़ियों में छिपा दिया था. लोगों का मानना है कि जिस घर में ब्रह्म कमल फूल खिलता है, वह सौभाग्यशाली होता है. उस घर में सुख-समृद्धि में बढ़ोत्तरी होती है. शिक्षक मूरत सिंह ने 9 महीने पहले इस फूल के पौधे को अपने घर लगाया था. इसके बाद उनके घर के आंगन में दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल खिला."

ब्रह्म कमल फूल की पंखुड़ियों से टपकता है अमृत

ब्रह्म कमल जमीन पर पत्तियों से उगता है. जबकि अन्य कमल के फूल पानी में खिलते हैं. इसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं और यह फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है. पंडित धरनीधर तिवारी के अनुसार, "ब्रह्म कमल बीच रात में तापमान कम होने पर खिलता है और सुबह होते ही इसका फूल बंद हो जाता है. ब्रह्म कमल फूल खिलने की जानकारी होने पर आसपास के कई लोग इसके दर्शन के लिए पहुंचे."

ब्रह्म कमल फूल के औषधीय महत्व

शिक्षक मूरत सिंह ने बताया कि "पूरे साल ब्रह्म कमल के पौधे की पूजा करता हूं और एक साल के लंबे इंतजार के बाद के खिले ब्रह्म कमल फूल को शिवालय में अर्पित किया गया है. ब्रह्म कमल केवल देखने में ही खूबसूरत नहीं होता बल्कि इसमें औषधीय गुण भी मौजूद है. सर्दी, खांसी, बुखार, त्वचा रोग, हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याओं, जोड़ों के दर्द, सूजन कम करने के अलावा लकवा व सेरेब्रल इस्केमिया जैसे गंभीर रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे किसी गुणी और जानकार चिकित्सीय की देखरेख में ही लेना चाहिए."