'कोई घर जाने को बोलेगा तो सीधे ऊपर जाएगा', दमोह के 22 मजदूरों को कर्नाटक में बनाया बंधक

दमोह: रोजी-रोटी की तलाश में घर से हजारों किलोमीटर दूर गए मजदूरों के साथ धोखा हो गया. आरोप है कि दमोह के 22 मजदूरों को कर्नाटक के बीजापुर में बंधक बनाकर रखा गया है. मजदूरों को फैक्ट्री में अच्छी मजदूरी दिलाने का सपना दिखाकर वहां ले जाया गया, लेकिन वहां हकीकत बिल्कुल अलग निकली. मजदूरी तो दूर, अब उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. हालात इतने भयावह हैं कि मजदूरों को सिर्फ जिंदा रखने भर का खाना दिया जा रहा है. किसी तरह गोपाल सिंह नामक मजदूर ने वीडियो अपने बनाकर गांव के सरपंच को भेजा, तब जाकर यह मामला सामने आया.

फोन पर मजदूर ने बताई अपनी व्यथा

कर्नाटक में बंदी मजदूर गोपाल सिंह से ईटीवी भारत ने जब फोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि "करीब 1 महीने पहले ही मोहड़ गांव के पास ग्राम बहेरिया का बृजेश नामक एक युवक उन्हें फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर कर्नाटक ले आया था. हम 22 लोग यहां आए थे. हमसे कहा गया था कि 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, जबकि यहां पर केवल 300 रुपए दिन के हिसाब से देने की बात हुई, लेकिन वो भी नहीं दिया गया. केवल इतना खाना दिया जा रहा है कि हम उसे खाकर जिंदा रह सकें."

'घर जाने के एवज में ठेकेदार करता है 5 लाख रुपए की मांग'

गोपाल ने बताया कि "ठेकेदार न तो घर वापस आने दे रहा है और न उन्हें मजदूरी दे रहा है. जब हमने घर वापस जाने की गुहार लगाई तो उसने 5 लाख रुपए की मांग की. ठेकेदार जान से मार डालने की धमकी भी देता है. कहता है कोई घर जाने को बोलेगा तो सीधे ऊपर जाएगा."