दमोह: कहते हैं कि यह पृथ्वी मृत्युलोक है और यहां पर जो भी आया है उसने कभी न कभी कष्ट जरूर भोगना पड़ा है. इंसान तो इंसान इस अटल सत्य से भगवान भी अछूते नहीं रहे हैं. ये बात दमोह में बिल्कुल सार्थक हो रही है. यहां पर भगवान बिहारी जू सरकार करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक होते हुए भी एक कमरे में कैद हैं. मंदिर न होने की वजह से पिछले 20 साल से पंचायत भवन के एक कमरे में उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है. प्रतिदिन सुबह-शाम आधे घंटे के लिए कमरा खुलता है, बिहारी जू को आरती सेवा और भोग लगाया जाता है, फिर कमरा बंद कर दिया जाता है. यह सिलसिला 2 दशक से चला आ रहा है. 2005 में आई बाढ़ में गिर गया था मंदिर दरअसल, 20 साल पहले 2005 में आई विनाशकारी बाढ़ में हटा तहसील के बिजावर गांव स्थित भगवान बिहारी जू सरकार का मंदिर गिर गया था. उस समय बिहारी जू की प्रतिमा को गांव स्थित पंचायत भवन के एक कमरे में स्थापित कर दी गई थी. हालांकि ये कुछ दिनों के लिए किया गया था, क्योंकि यह तय हुआ था की मंदिर बन जाएगा तो फिर से बिहारी जू को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा. तब से लेकर आज 20 साल हो गए लेकिन मंदिर नहीं बन पाया. भगवान बिहारी जू के भक्तों को इंतजार है कि कब मंदिर का निर्माण हो और वो अपने आराध्य की विधिवत स्थापना कर सकें. पंचायत भवन में स्थापिक है भगवान बिहारी जू की प्रतिमा (ETV Bharat) बिहारी जू सरकार के नाम पर है 62 एकड़ जमीन ग्रामीण बताते हैं कि पहले मंदिर का संचालन निजी हाथों में था. लेकिन मंदिर गिरने के बाद इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दे दी गई. लेकिन राजस्व विभाग अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं करा पाया है. जबकि ऐसा नहीं है कि बजट की कमी है. बिहारी जू के नाम पर 62 एकड़ जमीन है. इसको हर साल लाखों में ठेके पर दिया जाता है. बिहारी जू के नाम से एक निजी बैंक में खाता भी है. भगवान बिहारी जू (ETV Bharat) जमीन से जो भी आय प्राप्त होती है, उसे इसी खाते में जमा किया जाता है. ग्रामीणों के मुताबिक बिहारी जू के नाम पर बैंक में करीब 60 लाख रुपए जमा हैं. इसी पैसे में भगवान को भोग लगाया जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ कानूनी दिक्कतों हैं, जिनके कारण अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है. हालांकि सालों पहले पिलर खड़े कर दिए गए हैं लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया. 2013 में तत्कालीन विधायक ने किया था भूमि पूजन करीब 100 वर्ष पहले मंदिर का निर्माण ग्राम के एक संपन्न किसान के द्वारा कराया गया था और इस समय उन्होंने 62 एकड़ जमीन भी मंदिर को दान कर दी थी. 2013 में तत्कालीन विधायक उमा देवी खटीक ने मंदिर निर्माण के लिए पुनः भूमि पूजन किया था. उस समय हटा एसडीएम ने मंदिर का विवाद सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया था. जिसमें यह तय किया गया था कि समिति सारे विवादों का हल करके मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेगी. क्षेत्र के नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने मंदिर के विवाद को तो उलझा दिया, लेकिन बैंक से राशि नहीं निकल पा रही है. जिसके कारण निर्माण भी नहीं हो पा रहा है.

250 साल से छतरपुर में रोज रात आराम करने आते हैं प्रभु राम!, बिस्तर पर दिखती हैं सिलवटें 'कानूनी अड़चन की जा रही दूर' मंदिर निर्माण से जुड़े ग्राम के वयोवृद्ध प्रमोद सिंह का कहना है कि "2005 में बाढ़ के कारण मंदिर गिर गया था. कुछ विवाद है जिसके कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है. मंदिर के नाम पर 62 एकड़ जमीन भी है. अभी हाल ही में गड्ढे खोदे गए हैं." वहीं इस मामले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि "इस संबंध में तहसीलदार से बात की है. कुछ कानूनी अड़चन आ रही हैं. उन्हें दूर किया जा रहा है. मंदिर का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा."

