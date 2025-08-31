ETV Bharat / state

शिमला में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ियां, यहां चलती गाड़ी पर गिरा बिजली का खम्बा - HEAVY RAIN IN SHIMLA

पिछले 2 दिन से राजधानी शिमला में बारिश का कहर जारी है. देवनगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई दो गाड़ियां.

Landslide in Shimla Heavy Rain
शिमला में बारिश का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 4:57 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read

शिमला: मानसून सीजन में हिमाचल में बरसात का कहर जारी है. राजधानी शिमला में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के चलते अब जगह-जगह पेड़ों के गिरने और लैंडस्लाइड की घटनाएं इस सामने आ रही हैं. रविवार (31 अगस्त) सुबह ही शिमला के देवनगर में काली माता मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पेड़ और मलबा निचे सड़क पर आ गिरे. मलबे की चपेट में आकर दो गाड़ियां और एक स्कूटी पूरी तरह से दब गई.

शिमला में बारिश का कहर

भूस्खलन के बाद कई अन्य पेड़ असुरक्षित हो गए हैं और गिरने की कगार पर हैं. इसके चलते रिहायशी इलाके में कई अन्य मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है. वहीं, सड़क से मलबा को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं. मार्ग पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू हो गया है. इस दौरान मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान भी पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया. प्रशासन को असुरक्षित पेड़ों को जल्द काटने के आदेश जारी किए गए हैं.

Landslide in Shimla Heavy Rain
देवनगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ियां. (ETV Bharat)

नुकसान का जायजा लेने पहुंचे नगर निगम के महापौर

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, "सुबह के समय देव नगर में पेड़ और मालवा गिरा है जिसकी चपेट में दो गाड़ियां और एक स्कूटी आई है. मलबे को हटाने के लिए मशीनरी लगाई गई है और जल्द ही सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. इन सड़क के साथ लगते दो अन्य पेड़ भी असुरक्षित हैं, जिनके गिरने का खतरा बना हुआ है. इस पेड़ को हटाने के एसडीएम को निर्देश दिए हैं. यदि यह पेड़ गिरते हैं तो भवनों को भी खतरा हो सकता है."

बेमलोई के समीप गाड़ी पर गिरा बिजली का खम्बा

इसके अलावा, शिमला के बेमलोई के समीप एक चलती गाड़ी पर बिजली का खम्बा गिर गया. गनीमत यह रही कि इसमें किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं. यह हादसा पेड़ के गिरने से हुआ पेड़ तारों पर गिरा और उसके बाद यह खम्बा गिरकर सड़क पर आ गया. इस दौरान सड़क से गुजर रही एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई. जब, खम्बा गाड़ी के ऊपर गिरा उस वक्त गाड़ी में तीन लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. वहीं, इस खम्बे के गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया है. फिलहाल मार्ग बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी गई है.

Landslide in Shimla Heavy Rain
शिमला में बारिश का कहर (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आफत की बारिश! जानें आपके जिले में कितना हुआ नुकसान?

ये भी पढ़ें: बारिश का कहर! CM सुक्खू का कुल्लू दौरा रद्द, कुल्लू मनाली सड़क का जायजा लेने वाले थे मुख्यमंत्री

शिमला: मानसून सीजन में हिमाचल में बरसात का कहर जारी है. राजधानी शिमला में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के चलते अब जगह-जगह पेड़ों के गिरने और लैंडस्लाइड की घटनाएं इस सामने आ रही हैं. रविवार (31 अगस्त) सुबह ही शिमला के देवनगर में काली माता मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पेड़ और मलबा निचे सड़क पर आ गिरे. मलबे की चपेट में आकर दो गाड़ियां और एक स्कूटी पूरी तरह से दब गई.

शिमला में बारिश का कहर

भूस्खलन के बाद कई अन्य पेड़ असुरक्षित हो गए हैं और गिरने की कगार पर हैं. इसके चलते रिहायशी इलाके में कई अन्य मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है. वहीं, सड़क से मलबा को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं. मार्ग पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू हो गया है. इस दौरान मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान भी पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया. प्रशासन को असुरक्षित पेड़ों को जल्द काटने के आदेश जारी किए गए हैं.

Landslide in Shimla Heavy Rain
देवनगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ियां. (ETV Bharat)

नुकसान का जायजा लेने पहुंचे नगर निगम के महापौर

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, "सुबह के समय देव नगर में पेड़ और मालवा गिरा है जिसकी चपेट में दो गाड़ियां और एक स्कूटी आई है. मलबे को हटाने के लिए मशीनरी लगाई गई है और जल्द ही सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. इन सड़क के साथ लगते दो अन्य पेड़ भी असुरक्षित हैं, जिनके गिरने का खतरा बना हुआ है. इस पेड़ को हटाने के एसडीएम को निर्देश दिए हैं. यदि यह पेड़ गिरते हैं तो भवनों को भी खतरा हो सकता है."

बेमलोई के समीप गाड़ी पर गिरा बिजली का खम्बा

इसके अलावा, शिमला के बेमलोई के समीप एक चलती गाड़ी पर बिजली का खम्बा गिर गया. गनीमत यह रही कि इसमें किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं. यह हादसा पेड़ के गिरने से हुआ पेड़ तारों पर गिरा और उसके बाद यह खम्बा गिरकर सड़क पर आ गया. इस दौरान सड़क से गुजर रही एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई. जब, खम्बा गाड़ी के ऊपर गिरा उस वक्त गाड़ी में तीन लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. वहीं, इस खम्बे के गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया है. फिलहाल मार्ग बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी गई है.

Landslide in Shimla Heavy Rain
शिमला में बारिश का कहर (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आफत की बारिश! जानें आपके जिले में कितना हुआ नुकसान?

ये भी पढ़ें: बारिश का कहर! CM सुक्खू का कुल्लू दौरा रद्द, कुल्लू मनाली सड़क का जायजा लेने वाले थे मुख्यमंत्री

Last Updated : August 31, 2025 at 5:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN SHIMLASHIMLA MUNICIPAL CORPORATION MAYORLANDSLIDE IN SHIMLAशिमला में बारिशHEAVY RAIN IN SHIMLA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.