ETV Bharat / state

गंगरेल समेत दूसरे बांध लबालब, छोड़ा गया 55 हजार क्यूसेक पानी, कलेक्टर ने की रहवासियों से अपील

अफसरों को कलेक्टर ने दिए निर्देश : इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निबटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए. खास तौर पर शनिवार और अगले दिन रविवार को पर्यटनों की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए.

बड़े बांधों में भरा पानी : धमतरी जिले के प्रमुख बांध रविशंकर सागर बांध (गंगरेल), मुरुमसिल्ली बांध, न्यू रूद्री बैराज और सोंदूर बांध वर्तमान में पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं. बीते दो दिनों में हुई लगातार बारिश के कारण जलाशयों में अत्यधिक पानी आया है. जिससे बांधों के गेट खोलकर उसे नियंत्रित किया जा रहा है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने शुक्रवार देर शाम बारिश के बीच रविशंकर सागर बांध (गंगरेल) जाकर छोड़े जा रहे पानी की स्थिति का जायजा लिया.

धमतरी : लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. धमतरी के बांधों की स्थिति की बात की जाए तो वो अब छलकने लगे हैं. 32 टीएमसी वाला बांध 99.49 फीसदी भर गया है. गंगरेल बांध से 55000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. शुक्रवार देर शाम कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने गंगरेल बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए है. बताया गया कि गंगरेल बांध के 14 गेट में से 12 गेट खोल दिए गए हैं.

कलेक्टर की रहवासियों से अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रविशंकर सागर बांध (गंगरेल) में रात के दौरान हुई भारी वर्षा के परिणामस्वरूप 27,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है. जलाशय पूर्ण भराव स्तर पर पहुंच चुका है.रात में नदी में 27 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था. लेकिन लगातार कैचमेंट एरिया से पानी की आवक को देखते हुए शुक्रवार देर शाम बांध से नदी में 55000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जा रहा है. बताया गया कि परिस्थितियों के अनुसार और बढ़ाया भी जा सकता है. इसी प्रकार सोंदूर जलाशय से भी दोपहर 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. पानी की बढ़ी हुई निकासी से नदी-नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

कलेक्टर ने की रहवासियों से अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बांधों के पास सुरक्षा हुई कड़ी : इन परिस्थितियों में बांध स्थलों और नदी किनारों पर भीड़ एकत्र होने और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुर्घटनाओं और जनहानि की संभावना बनी हुई है. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रमुख बांध स्थल पर दो-दो सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं. इससे न केवल पर्यटकों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में तत्काल नियंत्रण और सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकेगी.





पर्यटकों और रहवासियों से अपील : कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिलेवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं. उफनते नदी-नालों को पार करने का प्रयास बिल्कुल न करें. प्रशासन सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठा रहा है.किंतु जन सहयोग भी उतना ही आवश्यक है. उन्होंने विशेष रूप से नदी किनारे बसे ग्रामवासियों को सचेत करते हुए कहा कि वे सतर्क रहें, बच्चों को जलाशयों एवं नालों के किनारे न जाने दें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है. परिस्थिति के अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी.जिला प्रशासन ने जनता से यह भी अनुरोध किया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थिति में धैर्य बनाए रखें. प्रशासन समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें. सभी नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

धमतरी का गंगरेल बांध लबालब, 4 गेट खोले गए, 8 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया

धमतरी में लगातार बारिश से बांध में बढ़ी आवक, गंगरेल बांध में भरा पानी

बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमंत कथा आज से