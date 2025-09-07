ETV Bharat / state

सिरसा में घग्गर नदी पर बना बांध पनिहारी गांव में टूटा, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह

सिरसाः हरियाणा के सिरसा जिले में लगातार घग्गर नदी का कहर देखने को मिल रहा है. सिरसा के गांव पनिहारी में बांध टूट गया है. बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई है. गांव में पानी आने से ग्रामीण भयभीत दिखाई दे रहे हैं. बांध को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया है. पनिहारी पुल से गांव तक की सड़क पर मिट्टी डालकर बांध को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पुल के दूसरी ओर की फसल और ग्रामीण इलाकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसानः प्रशासन बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है. लगातार जलस्तर बढ़ने और बारिश से हालात मुश्किल हो रहे है. मिट्टी के बांध बचाने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है. दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली से मिटटी डाली जा रही है. इससे पहले गांव नेजाडेला और झोरड़नाली के निकट भी रिंग बांध टूट चुका है. इसी तरह ऐलनाबाद के गांव गुडियाखेड़ा में हिसार घग्घर ड्रेन टूटने से भी फसलें जलमग्न हो गई हैं. सिरसा जिला में अब तक 5 हजार से ज्यादा एकड़ खेती भूमि घग्गर नदी की चपेट में है. अभी तक किसी जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है.