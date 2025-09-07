सिरसा में घग्गर नदी पर बना बांध पनिहारी गांव में टूटा, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह
सिरसा में घग्गर नदी पर पनिहारी गांव में बांध टूटने से बाढ़ का पानी फैल गया है. इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं.
Published : September 7, 2025 at 8:59 PM IST
सिरसाः हरियाणा के सिरसा जिले में लगातार घग्गर नदी का कहर देखने को मिल रहा है. सिरसा के गांव पनिहारी में बांध टूट गया है. बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई है. गांव में पानी आने से ग्रामीण भयभीत दिखाई दे रहे हैं. बांध को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया है. पनिहारी पुल से गांव तक की सड़क पर मिट्टी डालकर बांध को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पुल के दूसरी ओर की फसल और ग्रामीण इलाकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.
बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसानः प्रशासन बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है. लगातार जलस्तर बढ़ने और बारिश से हालात मुश्किल हो रहे है. मिट्टी के बांध बचाने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है. दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली से मिटटी डाली जा रही है. इससे पहले गांव नेजाडेला और झोरड़नाली के निकट भी रिंग बांध टूट चुका है. इसी तरह ऐलनाबाद के गांव गुडियाखेड़ा में हिसार घग्घर ड्रेन टूटने से भी फसलें जलमग्न हो गई हैं. सिरसा जिला में अब तक 5 हजार से ज्यादा एकड़ खेती भूमि घग्गर नदी की चपेट में है. अभी तक किसी जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूप को दे सूचनाः गांव बुर्जकर्मगढ़ और पनिहारी के बीच घग्घर नदी का रिंग बांध टूट गया है. सिंचाई विभाग की 8 सेक्टरों में 24 टीमें लगातार निगरानी कर ही रही हैं. उपायुक्त शांतनु शर्मा सहित अन्य अधिकारी स्थित पर नजर रख रहे हैं. सिरसा के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया. सरदूलगढ़ प्वाइंट पर घग्गर का जल स्तर 45500 क्यूसेक वहीं ओटू वीयर डाउन स्ट्रीम में 26300 क्यूसेक है. एसडीएम राजेंद्र कुमार ने कहा कि "नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं. यदि कहीं तटबंध टूटने या पानी के रिसाव की आशंका हो तो तुरंत संबंधित पटवारी, ग्राम सचिव, सिंचाई विभाग फ्लड कंट्रोल रूम नंबर 01666 248882 या उपायुक्त कैंप कार्यालय दूरभाष नंबर 01666 248880 पर सूचित करें." उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि "बारिश के मौसम को देखते हुए नागरिक बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. जलभराव वाले क्षेत्रों से निकलने से बचें."
2000 एकड़ का इलाका जलमग्नः पनिहारी गांव के निवासी गुरजन सिंह और तेजभान ने बताया कि "सुबह गांव संगर के निकट घग्गर नदी का बांध टूटा है. इससे सैकड़ों एकड़ फसल चपेट में आ गई है. इलाके की करीब 2000 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है. इससे धान कपास की फसले पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है. ग्रामीण क्षेत्रों को बचाने के लिए अब पक्के बांधों पर मिट्टी डाली जा रही है. "