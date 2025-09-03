ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में डैम टूटा, एक परिवार के 7 लोग बहे, चार के शव बरामद - DAM BROKEOUT IN BALRAMPUR

बलरामपुर में बारिश के बाद डैम बहने से कई कई लोग बह गए.

Dam brokeout in Balrampur
बलरामपुर डैम टूटा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इस साल काफी बारिश हुई है. रायपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में अतिवृष्टि हुई है. मूसलाधार बारिश से सभी डैम लबालब भरे हुए हैं. मंगलवार रात तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र के विश्रामनगर में डैम अचानक टूट गया. जिससे निचले इलाके में स्थित घर उसकी चपेट में आ गए. डैम टूटने के बाद कई लोग बह गए. अब तक चार लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

घटना स्थल पर भयावह मंजर: बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज पंद्रह किलोमीटर दूर मंगलवार रात करीब दस से ग्यारह बजे के दरमियान अचानक लुत्ती डैम से पानी का रिसाव होने लगा. कुछ ही देर में डैम टूट गया और पानी का सैलाब निचले हिस्से में बहने लगा. जहां एक घर में सो रहे सात लोग बह गए. चार लोगों के शव मिले हैं. तीन अब भी लापता है. एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. इस घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक बेजुबान मवेशियों की भी जान चली गई है.

Dam brokeout in Balrampur
बलरामपुर में डैम टूटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई मवेशी भी बहे: डैम टूटने से कई खेतों में पानी भर गया. फसलें भी बर्बाद हो गई. कई मवेशी भी बह गए. कुछ अन्य घर भी पानी की चपेट में आकर ढह गए. ऐसे लोगों को प्रशासन के तरफ से पंचायत भवन में शिफ्ट किया जा रहा है.

Dam brokeout in Balrampur
कई एकड़ खेत बर्बाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस घटना की सूचना मिलने के बाद रात में ही जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. नगर सेना के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश में जुट गई है.

Dam brokeout in Balrampur
डैम टूटने से कई लोग बहे, 4 के शव मिले (ETV Bharat Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, 3 की मौत, 22 घायल, गणेश विसर्जन का जुलूस मातम में बदला
पैसे नहीं देने पर मां और नानी पर जानलेवा हमला, नानी ने तोड़ा दम मां की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार
बच्चों ने खाया कीड़े वाला मध्यान्ह भोजन, जिम्मेदारों का जवाब हम क्या करें, नहीं है व्यवस्था

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इस साल काफी बारिश हुई है. रायपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में अतिवृष्टि हुई है. मूसलाधार बारिश से सभी डैम लबालब भरे हुए हैं. मंगलवार रात तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र के विश्रामनगर में डैम अचानक टूट गया. जिससे निचले इलाके में स्थित घर उसकी चपेट में आ गए. डैम टूटने के बाद कई लोग बह गए. अब तक चार लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

घटना स्थल पर भयावह मंजर: बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज पंद्रह किलोमीटर दूर मंगलवार रात करीब दस से ग्यारह बजे के दरमियान अचानक लुत्ती डैम से पानी का रिसाव होने लगा. कुछ ही देर में डैम टूट गया और पानी का सैलाब निचले हिस्से में बहने लगा. जहां एक घर में सो रहे सात लोग बह गए. चार लोगों के शव मिले हैं. तीन अब भी लापता है. एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. इस घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक बेजुबान मवेशियों की भी जान चली गई है.

Dam brokeout in Balrampur
बलरामपुर में डैम टूटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई मवेशी भी बहे: डैम टूटने से कई खेतों में पानी भर गया. फसलें भी बर्बाद हो गई. कई मवेशी भी बह गए. कुछ अन्य घर भी पानी की चपेट में आकर ढह गए. ऐसे लोगों को प्रशासन के तरफ से पंचायत भवन में शिफ्ट किया जा रहा है.

Dam brokeout in Balrampur
कई एकड़ खेत बर्बाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस घटना की सूचना मिलने के बाद रात में ही जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. नगर सेना के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश में जुट गई है.

Dam brokeout in Balrampur
डैम टूटने से कई लोग बहे, 4 के शव मिले (ETV Bharat Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, 3 की मौत, 22 घायल, गणेश विसर्जन का जुलूस मातम में बदला
पैसे नहीं देने पर मां और नानी पर जानलेवा हमला, नानी ने तोड़ा दम मां की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार
बच्चों ने खाया कीड़े वाला मध्यान्ह भोजन, जिम्मेदारों का जवाब हम क्या करें, नहीं है व्यवस्था

For All Latest Updates

TAGGED:

बलरामपुर डैम टूटाBALRAMPUR NEWSबलरामपुर बारिशPEOPLE SWEPT AWAY IN BALRAMPURDAM BROKEOUT IN BALRAMPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.