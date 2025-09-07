बलरामपुर में डैम टूटने का मामला: मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर चक्काजाम, जिम्मेदारों पर FIR की भी मांग
बलरामपुर लुत्ती डेम हादसे में पचास लाख मुआवजा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्काजाम.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2025 at 7:54 PM IST
बलरामपुर: जिले में डैम टूटने के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस पार्टी और खेरवार समाज की से चक्काजाम किया गया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि, ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा था.
जानिए डैम टूटने की घटना: तातापानी पुलिस चौकी के विश्रामनगर गांव में बीते मंगलवार रात लुत्ती बांध अचानक टूट गया. इससे बांध के नीचले हिस्से में स्थित एक घर में सो रहे 7 लोग बह गए जिनमें 6 की लाश मिली है. वहीं 50 से अधिक मवेशियों की भी जान चली गई.
मौके पर पहुंचे अधिकारी: घटना में किसानों की खेतों मे लगी फसलें भी बर्बाद हो गई थी. पीड़ितों को मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया. जिसके बाद मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीएम सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान भी पहुंचे.
EE, SDO निलंबित करने की भी मांग: बलरामपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष केपी सिंहदेव ने कहा कि, सिंचाई विभाग के ईई और एसडीओ को तत्काल शासन निलंबित करे और मृतक परिवार में जो बचे हैं उन्हें 10-10 लाख रूपये मुआवजा दें. मृतक के परिवार में जो बचे हैं नौकरी दी जाए.
हमने घटना स्थल पर पहुंचकर बांध का निरीक्षण किया, ये घटना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है मेरा मानना है कि यह घटना सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है- केपी सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष
सरकार पर भी आरोप: कांग्रेस का कहना है कि, इस क्षेत्र के मंत्री रामविचार नेताम हैं वह आकर 5-5 हजार रुपए राहत राशि देते हैं यह दुर्भाग्य की बात है. लेमनचुस खाने के लिए दे रहे हैं क्या? मंत्री नेताम के परिवार के साथ ऐसी घटना होती तो 5 हजार में मान लेते? बीजेपी सरकार संवेदनहीन है.
हम अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्काजाम और धरने पर बैठे हुए थे, हमारी मांग है कि बांध टूटने से जिन लोगों का घर टूटा है उन लोगों का घर तीन दिनों के अंदर बनवाया जाए. पीड़ित परिवार में एक लड़की बची है और दो बेटे बचे हैं उनकी नौकरी का प्रावधान किया जाए- अमित सिंह, खेरवार समाज नेता
अमित सिंह ने आगे कहा कि, प्रशासन के लोग प्राकृतिक आपदा बताकर 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान कर रहे हैं हम लोगों ने कहा है कि मृतकों के परिजन को 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR हो. एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन करने वालों से ज्ञापन लेकर चक्काजाम खत्म कराया.