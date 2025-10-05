ETV Bharat / state

सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर, लगातार बारिश से टूटा बांध, NH पर चढ़ा पानी

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने स्थिति को भयावह बना दिया है. नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. जिला मुख्यालय से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों तक पानी भर गया है, और कई घरों में बरसात का पानी घुसने से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन बाढ़ का पानी अब अनियंत्रित रूप से फैल रहा है.

बांध टूटने से हाईवे पर पहुंचा पानी: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित भीठ्ठा मोड़ के पास बांध के टूटने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है. इस घटना के कारण सीमा क्षेत्र में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है, और हाईवे पर भी जलजमाव हो गया है. वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध की मरम्मत में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, और अब प्रशासन को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग उठ रही है.

लगातार बारिश से टूटा बांध (ETV Bharat)

सुप्पी प्रखंड में बाढ़ का पानी घुसा: भारत-नेपाल सीमा से सटे सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है. दो दिनों की लगातार बारिश ने नदी को उग्र बना दिया, जिससे ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने पड़े. लोग छतों या ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं, और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी रातोंरात आया, जिससे कोई तैयारी का मौका ही नहीं मिला.

एनडीआरएफ की टीम पहुंची: बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम को तैनात कर दिया है. एनडीआरएफ के जवान घर-घर जाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों के माध्यम से बचाव अभियान चलाया जा रहा है, और घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है. टीम ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन मौसम खराब होने से कार्य में बाधा आ रही है.