ETV Bharat / state

सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर, लगातार बारिश से टूटा बांध, NH पर चढ़ा पानी

सीतामढ़ी में लगातार बारिश से बाढ़ आ गई है. बांध टूटने से हाईवे पर जलजमाव हो गया है. एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी.

Flood in Sitamarhi
सीतामढ़ी में बाढ़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने स्थिति को भयावह बना दिया है. नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. जिला मुख्यालय से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों तक पानी भर गया है, और कई घरों में बरसात का पानी घुसने से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन बाढ़ का पानी अब अनियंत्रित रूप से फैल रहा है.

बांध टूटने से हाईवे पर पहुंचा पानी: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित भीठ्ठा मोड़ के पास बांध के टूटने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है. इस घटना के कारण सीमा क्षेत्र में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है, और हाईवे पर भी जलजमाव हो गया है. वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध की मरम्मत में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, और अब प्रशासन को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग उठ रही है.

लगातार बारिश से टूटा बांध (ETV Bharat)

सुप्पी प्रखंड में बाढ़ का पानी घुसा: भारत-नेपाल सीमा से सटे सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है. दो दिनों की लगातार बारिश ने नदी को उग्र बना दिया, जिससे ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने पड़े. लोग छतों या ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं, और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी रातोंरात आया, जिससे कोई तैयारी का मौका ही नहीं मिला.

एनडीआरएफ की टीम पहुंची: बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम को तैनात कर दिया है. एनडीआरएफ के जवान घर-घर जाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों के माध्यम से बचाव अभियान चलाया जा रहा है, और घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है. टीम ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन मौसम खराब होने से कार्य में बाधा आ रही है.

FLOOD IN SITAMARHI
बाढ़ का कहर (ETV Bharat)

राहत शिविरों में व्यवस्था: जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां रहने, खाने-पीने और चिकित्सा सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है. एनडीआरएफ की मदद से ग्रामीणों को इन शिविरों में स्थानांतरित किया जा रहा है. महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही स्वयंसेवी संगठनों की भी सहायता ली जा रही है. प्रशासन का दावा है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा या बेघर नहीं रहेगा, और राहत सामग्री का वितरण पारदर्शी तरीके से हो रहा है.

सहायता कार्य में कोई कोताही नहीं: सुप्पी के अंचल अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. "घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को निकालकर राहत शिविरों में लाया जा रहा है. एनडीआरएफ की टीम सक्रिय है, और जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी."

"प्रशासन ने मौसम विभाग से लगातार अपडेट ले रहा है, और यदि आवश्यक हुआ तो और अधिक संसाधनों की मांग की जाएगी. लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक घूमने से बचें."-कृष्ण प्रताप सिंह, अंचल अधिकारी, सुप्पी

ये भी पढ़ें-

बिहार में आज भी जारी रहेगा बारिश का ताडंव!, पूरे राज्य में अलर्ट जारी

बिहार में 4 दिनों तक तबाही मचाएगी बारिश, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

पटना में बारिश का कहर, 10 फीट तक धंसी 3 साल पुरानी सड़क, प्रशासन ने क्षेत्र किया सील

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR FLOODRAIN AND FLOOD IN SITAMARHIसीतामढ़ी में बाढ़बिहार में बारिशFLOOD IN SITAMARHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.