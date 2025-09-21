ETV Bharat / state

रायपुर में दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव का आयोजन, कई राज्यों के यूनिक कलेक्शन को देखने पहुंचे लोग

प्रदर्शनी में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से लोग अपने यूनिक कलेक्शन को लेकर पहुंचे हैं.

Exhibition of notes and coins
दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 9:10 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की मुद्रा शास्त्रीय और डाक टिकट सोसाइटी के द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 19 सितंबर से शुरु हुआ है और आज 21 सितंबर तक चलेगा. प्रदर्शनी में यूनिक चीजों का लोगों रखा गया है. इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से भी लोग अपनी यूनिक चीजों के कलेक्शन लेकर आए हैं. प्रदर्शनी में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान जो खीच रहा है वो हैं, सिक्के, नोट, टेलिफोन और पेजर. प्रदर्शनी में राजा महाराज काल के समय चलने वाले सिक्कों को देखने की ललक लोगों में सबसे ज्यादा है. प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सायबर फ्रॉड से बचने और उसके अपाए भी सुझाए जा रहे हैं. प्रदर्शनी का एक उद्देश्य यह भी है कि लोग अपनी विरासत और संस्कृति को समझें, भविष्य के लिए संजोकर रखें.


रायपुर में दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव का आयोजन: छत्तीसगढ़ की मुद्रा शास्त्रीय और डाक टिकट समिति के सदस्य अर्पित ताम्रकार ने बताया कि "छत्तीसगढ़ की मुद्रा शास्त्रीय और डाक टिकट सोसाइटी की ओर से यह प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं. सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी वाले सिक्के गैंडा छाप वाले सिक्के ट्रैक्टर छाप वाले सिक्के जो 5 से 10 लख रुपए में बिकते हैं. यह सोचकर लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर ठगी के शिकार होते हैं. ऐसे लोग साइबर ठगी से बच सकें. जो यूनिक और पुरानी चीजों के कलेक्शन करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगाई गई है. लोगों में जागरुकता आएगी. भारत सरकार अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के सिक्के जारी करती है. हमारा में मकसद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले कलचुरी और राजवंशी राजाओं के शासनकाल में उनके समय में जो सिक्के चलते थे उनकी जानकारी भी देना है. इस प्रदर्शनी का मकसद है. आने वाली पीढ़ी हमारी विरासत को समझ सके संजोकर रख सके."

Exhibition of notes and coins
दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव (ETV Bharat)
प्रदर्शनी में जेम्स और स्टोन भी: कुम्हारी के रहने वाले पत्थरों के शौकीन परसराम साहू ने बताया कि "मैं इस प्रदर्शनी में जेम्स और स्टोन को लेकर आया हूं. कोयले से लेकर डायमंड तक की चीज मैंने कलेक्ट की है. मेरे पास लगभग 300 प्रकार के पत्थर हैं, जिसका कलेक्शन मैंने किया है. इसके साथ ही समुद्री जीव जंतु के जो अवशेष हैं या जो प्रतिरूप है उनके 64 प्रकार के कलेक्शन मेरे पास है. जिसमें घोंघा, शंख, शीप, मोती जैसी चीज शामिल हैं. कक्षा आठवीं में पढ़ाई के दौरान नदी के किनारे से मैं पत्थर को इकट्ठा करना शुरू किया. इसके लिए मेरे पिता से मुझे डांट भी मिली थी. पत्थरों का शौक कब जुनून में बदला यह मुझे भी पता नहीं चला. मैं इन चीजों का कलेक्शन पिछले 50 सालों से कर रहा हूं."
Exhibition of notes and coins
दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव (ETV Bharat)
प्राचीन सिक्का कलेक्शन: सक्ती के रहने वाले हरिओम अग्रवाल यूनिक और प्राचीन सिक्का कलेक्शन करते हैं. उन्होंने बताया कि "छत्तीसगढ़ के सिक्कों के बारे में 95% पब्लिक को नहीं पता है. छत्तीसगढ़ में सिक्के भी निकले थे. छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मल्हार में शीशा के सिक्के निकले थे. उसके बाद तांबा चांदी और सोने के सिक्के निकले थे. उन्होंने बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले मां पिताजी के द्वारा पुरानी पेटी खोली गई. जिसमें चांदी के सिक्के मिले उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो मुगलकालीन सिक्का था. जिसके बाद से मुझे सिक्का एकत्र करने का मौका मिला. छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मल्हार में सिक्का चलन में आया था जो लगभग 2200 साल पुराना है, जो की तीसरी शताब्दी से लेकर छठवीं सातवीं शताब्दी तक कॉपर के सिक्के थे. सिरपुर के राजाओं के शासनकाल में सोने के सिक्के भी चलन में थे."
Exhibition of notes and coins
दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव (ETV Bharat)
नोटों का संग्रह: बिलासपुर के रहने वाले अनूप गुप्ता नोटों का संग्रह करते हैं. उन्होंने बताया कि "विश्व के 100 देश के 5 रुपए के नोटों की प्रदर्शनी लगाई है. इसमें पेपर से बने नोट और 22 देश के प्लास्टिक के बने नोट भी शामिल हैं. प्लास्टिक के नोट अभी भारत में चलन में नहीं है. उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि भारत में भी प्लास्टिक के नोट चलने चाहिए. उसकी लाइफ ज्यादा होती है. 20 साल पहले नेपाल के सिक्के और नोट मिले थे. जिसके बाद मैं नोटों का कलेक्शन करना शुरू कर दिया. इन नोटों का कलेक्शन अपने दोस्त रिश्तेदार और परिचित के माध्यम से मुझे मिलता था. सबसे महंगा नोट ओमान कुवैत जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है. सऊदी अरब सहित कई दूसरे देश हैं जहां के 5 रुपए के नोट की कीमत ज्यादा है."
Exhibition of notes and coins
दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव (ETV Bharat)
करंसी का कलेक्शन: मुंबई के नरेश जैन ने बताया कि "यह प्रदर्शनी नोट और सिक्कों को लेकर लगाई गई है. मैं केवल नोट कलेक्शन करने का काम करता हूं. नोटों में फैंसी नंबर एरर नंबर स्टार नोट जैसी चीजों का कलेक्शन करता हूं. इन नोटों का कलेक्शन कई राज्यों में जाकर आम जनता के साथ ही बैंकर्स के माध्यम से करना होता है. नोटों के इंपॉर्टेंस को देखते हुए कई बार एक रुपए के एक पैकेट के बदले 25 हजार रुपए भी चुकाना होता है. कभी यही नोट 5 हजार तो कभी 10 हजार रुपए में लेने पड़ते हैं."
Exhibition of notes and coins
दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव (ETV Bharat)
35 सालों से नोट जमा करने का काम जारी: नागपुर के नोट कलेक्शन करने वाले पीयूष अग्रवाल ने बताया कि "मुझे नोट कलेक्शन करते हुए 35 साल हो चुके हैं. जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय से नोट कलेक्शन करना शुरू किया था. हम लोग नोट और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे कलेक्शन में विश्व के लगभग 200 देश के नोट हैं. कुछ देश के नोट ऐसे भी हैं जो पहले चलन में थे लेकिन आज चलन में नहीं है. नोट और सिक्के हमें जहां से मिले हम वहीं से खरीद लेते हैं." दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव 2025: रायपुर के लक्ष्मी नारायण लाहोटी नोट और सिक्कों के अलावा कई चीजों का कलेक्शन करते हैं. उन्होंने बताया कि दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव 2025 का आयोजन 30 सालों के बाद रायपुर में हो रहा है. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्य के कलेक्शन करने वाले लोग भी पहुंचे हुए हैं. इस प्रदर्शनी में नोट और सिक्कों के अलावा पेजर बर्तन टेलीफोन है. यह कलेक्शन विरासत में मुझे मिला है. मैं अपने दादा परदादा के समय में जो चीज रह गई थी उन्हें कलेक्ट कर रखा हूं."मुद्रा प्रदर्शनी: इस मुद्रा प्रदर्शनी को देखने के लिए आम पब्लिक भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है. लोग सुबह से लाइन लगाकर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं. कुछ ऐसे भी लोग यहां पहुंच रहे हैं जिनके पास पुराने समय के सिक्क हैं वो चाहते हैं कि उनके ये सिक्के या नोट यहां बिक जाएं.
बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा और जनसंघ के इतिहास की झलक
फ्रूट डॉल देखना है तो चलिए भिलाई के मैत्री बाग, दिल जीत लेगी फूलों की ये प्रदर्शनी
सरगुजा में लगी राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, कमाल के ग्लब्स और पर्वियस रोड बच्चों ने बनाए
हैदराबाद में तीन दिवसीय प्रिंट साउथ 2024 एक्सपो का होगा आयोजन, एग्जीबिशन में कई देशों की प्रिंटिंग मशीनों की लगेगी प्रदर्शनी

For All Latest Updates

TAGGED:

MUDRA FESTIVALRAIPURMAHARASHTRA GUJARAT KERALACOIN EXHIBITIONDAKSHIN KAUSHAL MUDRA FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.