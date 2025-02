ETV Bharat / state

घोड़ा दिलाने के बहाने डेयरी संचालक से 35 लाख की ठगी, 8 के खिलाफ मामला दर्ज - FRAUD IN THE NAME OF HORSE

डेयरी संचालक से 35 लाख की ठगी ( File Photo )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Feb 28, 2025, 10:53 PM IST

जींद: पशु डेयरी संचालक को घोड़ा दिलाने का झांसा देकर 35 लाख रुपये ठगने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शुक्रवार को आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों ने अपनी फेक फर्म चलाने की बात कहकर 35 लाख का घोड़ा पीड़ित को पसंद करवाया, लेकिन कलर किया हुआ 1 लाख का घोड़ा भेज दिया. इस पर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है. रूप नगर निवासी राज कपूर ने शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्त विजय के साथ सेक्टर-8 के पास पशु डेयरी चलाता है. जुलाई 2024 से आरोपी शिव प्रकाश का वहां आना-जाना था. शिव प्रकाश ने कहा कि डेयरी में घोड़ा रखने से गाय-भैंसों में बीमारी नहीं होती और घोड़ों से अच्छी कमाई होती है. उसने दावा किया कि पंजाब में घोड़ा बेचने वालों से उसके अच्छे संबंध हैं. उसने अच्छी नस्ल का घोड़ा 35-40 लाख रुपये में दिलाने का वादा किया. सौदा 35 लाख में तय हुआ : उसने आगे बताया कि 23 अगस्त को इनोवा कार से तीन लोग डेयरी पर आए, जिन्हें शिव प्रकाश ने भेजा था. उन्होंने अपना परिचय संदीप (घोड़ा कोच), राजदीप ग्रेवाल और ड्राइवर के रूप में दिया. आरोपियों ने घोड़ों की एल्बम दिखाई, जिसमें राज कपूर ने काले रंग का घोड़ा पसंद किया. इसकी कीमत 50 लाख रुपये बताई गई, लेकिन सौदा 35 लाख रुपये में तय हुआ. शिव प्रकाश के कहने पर राज कपूर ने पांच लाख रुपये एडवांस दे दिए. इसके बाद आरोपियों ने उन्हें पंजाब के तलवंडी साबो बुलाया. राज कपूर टोहाना के घोड़ा विशेषज्ञ कालू के साथ वहां गए और संदीप को भी बुलाया. संदीप उन्हें गांव सरदूलगढ़ के सरपंच बंटी के पास ले गया. बंटी ने कई घोड़े दिखाए, जिनमें से एक पसंद करने पर चार लाख रुपये संदीप को, चार लाख भूपेंद्र शर्मा को और बंटी को दिए गए. ढाई लाख रुपये भूपेंद्र के खाते में गूगल पे से ट्रांसफर किए गए और कालू को कमीशन दिया गया. बाकी राशि घोड़ा ले जाने पर देने की बात हुई.

आरोपियों ने 1 लाख का घोड़ा भेज दिया : 27 अगस्त को राज कपूर ने छह लाख रुपये भूपेंद्र के खाते में डाले. आरोपियों ने सुरक्षित डिलीवरी का भरोसा दिया, लेकिन बदले हुए और पॉलिश किए गए घोड़े को डेयरी भेज दिया. शिकायत पर संदीप ने गलत घोड़ा भेजने की बात स्वीकार की और जल्द दूसरा घोड़ा भेजने का वादा किया, जो पूरा नहीं हुआ. भेजे गए घोड़े की कीमत मात्र एक लाख रुपये थी. इसके बाद राज कपूर ने शिव प्रकाश से संपर्क किया और फरीदकोट में ग्रेवाल फार्म हाउस गए, जो अस्तित्व में नहीं था. आरोपियों के फोन स्विच ऑफ मिले. बंटी सरपंच से मिलने पर उसने दावा किया कि उसने सही घोड़ा भेजा था. जांच में पता चला कि आरोपियों ने अपने नाम बदले थे. संदीप का असली नाम पप्पू, भूपेंद्र का कवल, बंटी का सुखजीत सिंह, कालू का बिट्टू उर्फ अली, और अनिल का शिव प्रकाश है. राजदीप ग्रेवाल का पता नहीं चला. सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत पर आठ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि धोखाधड़ी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है.