रायपुर के गुढ़ियारी में गोविंदाओं का धमाल, 11 लाख रुपए था कुल इनाम, पवनदीप और गीता बेन ने बांधा समय

रविवार को रायपुर में दही हांडी उत्सव मनाया गया. इसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री-नेता भी शामिल हुए. दूसरे राज्यों से भी टोलियां शामिल हुईं.

रायपुर के गुढ़ियारी में गोविंदाओं का धमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : August 18, 2025 at 10:54 AM IST

रायपुर. गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में रविवार को ऐतिहासिक विशाल दही हांडी उत्सव मनाया गया. कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हुए इस भव्य आयोजन में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर महंत राजीव दास लोचन शामिल हुए. वहीं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत कई नेता भी मौजूद रहे. इंडियन आइडल विजेता पवनदीप और प्रसिद्ध भजन गायिका गीता बेन रबारी ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया.

दही हांडी उत्सव में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री-नेता भी शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल इनाम 11 लाख रुपए: इस प्रतियोगता में विजेताओं के लिए कुल इनाम राशि 11 लाख रुपये रखी गई. जिसमें पुरुष दही हांडी 7 लाख रुपए, महिला दही हांडी 2 लाख रुपए, ग्रीस युक्त खंभा हांडी 2 लाख रुपए, 100 लोगों की टोली को 21 हजार रुपए, 50 लोगों टोली को 11 हजार रुपये का इनाम था. वहीं भाग लेने वाली सभी टीमों को सांत्वना पुरस्कार राशि दी गई.

पवनदीप और गीता बेन ने बांधा समय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सितारों की प्रस्तुति से झूम उठा रायपुर: हर वर्ष की तरह इस साल भी मनोरंजन का विशेष इंतजाम किया गया था. इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन ने जब अपनी सुरीली आवाज में प्रस्तुति दी, तो पूरा मैदान झूम उठा. वहीं, विश्व विख्यात भजन गायिका गीता बेन रबारी के भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिपूर्ण बना दिया.

पवनदीप और गीता बेन ने बांधा समय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय गायिका पूनम-दिव्या तिवारी ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता. इसके साथ ही, ओडिशा के कलाकारों का पारंपरिक 'घंटा बाजा' और ग्रीस युक्त खंभे पर चढ़ने की प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रही.

एक छोटे से मोहल्ले से शुरू हुआ यह सफर आज आप सभी के सहयोग और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है. मुख्यमंत्री और सभी अतिथियों की उपस्थिति ने हमारा मान बढ़ाया है.- बसंत अग्रवाल, संयोजक

दूसरे राज्यों से भी टोलियां शामिल हुईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं आयोजन टीम को बधाई देता हूं. इस प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव छत्तीसगढ़ की पहचान को और मजबूत करते हैं. पूरी टीम ने एक अविस्मरणीय आयोजन किया है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है. विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

संयोजक टीम को बधाई: इस कार्यक्रम के संयोजक बसंत अग्रवाल थे. जिन्हें राजीव दास लोचन ने 'धर्म वीर' की उपाधि से सम्मानित किया. वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी संयोजक समेत पूरी टीम को इस आयोजन की बधाई दी.

कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
दूसरे राज्यों से भी टोलियां शामिल हुईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे राज्य से भी आई टोलियां: सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के इस आयोजन में हजारों दर्शक पहुंचे. वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश और झारखंड से आई दर्जनों गोविंदा टोलियों ने हिस्सा लिया. मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई मंत्री-नेता शामिल हुए.

दूसरे राज्यों से भी टोलियां शामिल हुईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
