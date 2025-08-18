ETV Bharat / state

रांची में जन्माष्टमी पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. राज्यपाल संतोष गंगवार ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

Dahi Handi competition
दही-हांडी प्रतियोगिता (ईटीवी भारत)
Published : August 18, 2025 at 7:04 AM IST

रांची: राजधानी रांची के महात्मा गांधी मार्ग पर जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार दही-हांडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. लंबे समय बाद, करीब 30 वर्षों के अंतराल के बाद यह परंपरा दोबारा शुरू की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया. प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय टीमों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. युवाओं ने मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर टांगी गई मटकी को फोड़ने का प्रयास किया. इस मौके पर चारों तरफ जयकारे गूंज उठे और दर्शक प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लेते दिखे.

आयोजकों के अनुसार, दही-हांडी केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सहयोग, धैर्य और टीम भावना का प्रतीक है. युवा वर्ग ने इसे पूरी ऊर्जा और जोश के साथ खेल भावना में अपनाया. खास बात यह रही कि बच्चों और महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली, जिससे पूरे कार्यक्रम का उत्साह दोगुना हो गया.

Dahi Handi competition
कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ अन्य (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी उपस्थित रहे. उन्होंने प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन मानवता को प्रेम, धर्म और न्याय का संदेश देता है. गीता का उपदेश यह बताता है कि कर्म ही धर्म है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है.

Dahi Handi competition
कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ अन्य (ईटीवी भारत)

राज्यपाल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जिस तरह दही-हांडी प्रतियोगिता में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए धैर्य, परिश्रम और सहयोग जरूरी है, उसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए भी अनुशासन, एकता और दृढ़ संकल्प आवश्यक हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और कठोर परिश्रम से उन्हें हासिल करने का संकल्प लें.

Dahi Handi competition
विजेता (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति से कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती. जन्माष्टमी जैसे पर्व हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं. कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया.

