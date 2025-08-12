ETV Bharat / state

खाप पंचायतें पूर्व राज्यपाल को करेंगी सम्मानित, सत्यपाल मलिक को सम्मान दिलाने के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान - DADRI PHOGAT KHAP PANCHAYAT

उत्तर भारत की खाप पंचायतें एकजुट होकर सत्यपाल मलिक को भारत सम्मान देंगी और राजकीय सम्मान दिलाने के लिए आर-पार की लड़ाई का किया ऐलान.

खापों ने पूर्व राज्यपाल को दी श्रद्धांजलि
खापों ने पूर्व राज्यपाल को दी श्रद्धांजलि (Etv Bharat)
चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में सर्व खाप पंचायतों ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में पूरे राजकीय सम्मान नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है. वहीं, खाप ने बीजेपी सरकार की भी आलोचना की है. खाप पंचायतों ने इसे अकल्पनीय अपमान बताया. साथ ही निर्णय लिया कि उत्तर भारत की खाप पंचायतों द्वारा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भारत सम्मान से नवाजा जाएगा. इसके लिए भी खापों का प्रतिनिधियों से बात करते हुए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी. वहीं, खापों ने सभी पार्टियों से सार्वजनिक पदों पर रह रहे लोगों को सम्मान देने के लिए नियम बनाने की मांग की है.

खापों ने पूर्व राज्यपाल को दी श्रद्धांजलि: मंगलवार को दादरी के जाट धर्मशाला में सर्व खापों की पंचायत फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई. पंचायत में फोगाट खाप के अलावा, सांगवान, श्योराण, हवेली, अठगामा, चिड़िया व सतगामा के अलावा किसान और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे. करीब 2 घंटे तक चली पंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई.

खाप पंचायतें पूर्व राज्यपाल को करेंगी सम्मानित (Etv Bharat)

सम्मान दिलाने के लिए आर-पार की लड़ाई: इस दौरान खाप प्रतिनिधियों ने सत्यपाल मलिक को अच्छा राजनेता के साथ-साथ सामाजिक व्यक्ति भी बताया. फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने बताया कि सत्यपाल मलिक ने किसानों के अलावा, खिलाड़ियों, किसानों के लिए भी अनेक कार्य किए हैं. वे सांसद, विधायक, मंत्री के अलावा 5 राज्यों के राज्यपाल भी रहे. ऐसे में सरकार ने उनको कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया. अब उत्तर भारत की खाप पंचायतें एकजुट होकर सत्यपाल मलिक को भारत सम्मान देंगी और राजकीय सम्मान दिलाने के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगी.

