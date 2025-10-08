ETV Bharat / state

दाधीच समाज की जमीन पर नाला बनाने को लेकर विवाद, भड़का विरोध, जानिए पूरा मामला...

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते दाधीच समाज के लोग ( ETV Bharat Ajmer )

Published : October 8, 2025 at 8:49 PM IST

अजमेर: दाधीच ब्राह्मण समाज ने बुधवार को प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. समाज के लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी 6 बीघा संपत्ति में जबरन नाला बनाना चाहता है, जबकि पुराने समय से यहां कोई नाला नहीं रहा. इस मुद्दे पर समाज के लोगों ने रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट पर जाकर सभा में बदल गई. यहां प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए स्वस्तिवाचन और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. बाद में समाज के पुरुष और महिला प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को अपना मांग पत्र सौंपा. समाज के लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि समाज की संपत्ति में प्रशासन जबरन अतिक्रमण न करें. समाज ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता जारी रखी तो विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जाएगा. शिवकुंड दायमा पंचायत के महामंत्री भोलानाथ आचार्य ने बताया कि सावित्री चौराहा के समीप शिवकुंड क्षेत्र में 6 बीघा भूमि दाधीच समाज की है. इस पर कुछ लोगों की कुदृष्टि है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन भी समाज की इस संपत्ति पर जबरन अतिक्रमण करना चाह रहा है. उन्होंने बताया कि समाज की अधिकांश संपत्ति पहाड़ी क्षेत्र में है और पहाड़ी से आने वाले पानी के लिए समाज ने स्वयं एक नाली बना रखी है. पढ़ें: नागौर में दाधीच ब्राह्मण समाज ने उत्साह से मनाई महर्षि दधीचि की जयंती