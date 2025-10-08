ETV Bharat / state

दाधीच समाज की जमीन पर नाला बनाने को लेकर विवाद, भड़का विरोध, जानिए पूरा मामला...

दाधीच समाज के जमीन में नाला बनाने के प्रशासन की मंशा के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन. राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी.

Protested At Collectorate Ajmer
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते दाधीच समाज के लोग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
अजमेर: दाधीच ब्राह्मण समाज ने बुधवार को प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. समाज के लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी 6 बीघा संपत्ति में जबरन नाला बनाना चाहता है, जबकि पुराने समय से यहां कोई नाला नहीं रहा. इस मुद्दे पर समाज के लोगों ने रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट पर जाकर सभा में बदल गई. यहां प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए स्वस्तिवाचन और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. बाद में समाज के पुरुष और महिला प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को अपना मांग पत्र सौंपा. समाज के लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि समाज की संपत्ति में प्रशासन जबरन अतिक्रमण न करें. समाज ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता जारी रखी तो विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जाएगा.

शिवकुंड दायमा पंचायत के महामंत्री भोलानाथ आचार्य ने बताया कि सावित्री चौराहा के समीप शिवकुंड क्षेत्र में 6 बीघा भूमि दाधीच समाज की है. इस पर कुछ लोगों की कुदृष्टि है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन भी समाज की इस संपत्ति पर जबरन अतिक्रमण करना चाह रहा है. उन्होंने बताया कि समाज की अधिकांश संपत्ति पहाड़ी क्षेत्र में है और पहाड़ी से आने वाले पानी के लिए समाज ने स्वयं एक नाली बना रखी है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन आनासागर झील का ओवरफ्लो पानी निकालने के लिए सड़क के नीचे नाला बनाकर उसे दाधीच समाज की संपत्ति से होकर निकालना चाहता है. आचार्य ने दावा किया कि संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रशासन को दिखा दिए गए. राजस्व रिकॉर्ड में भी वहां कोई नाला दर्ज नहीं है. समाज के बुजुर्गों ने भी कभी वहां नाला नहीं देखा. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज के साथ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा.

समाज की संपत्ति के साथ जबरन छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: शिवकुंड दायमा पंचायत के पूर्व अध्यक्ष देवकीनंदन दाधीच ने बताया कि सन 1975 की बाढ़ और वैशाली नगर के निर्माण के समय भी शिवकुंड क्षेत्र में कोई नाला नहीं था. उन्होंने प्रशासन पर झूठे तरीके से मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन के पास यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पहले कोई नाला था. उन्होंने दोहराया कि यदि प्रशासन ने समाज की संपत्ति में छेड़छाड़ की कोशिश जारी रखी तो समाज इसका विरोध करेगा और पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन होंगे.

अतिक्रमण ना करें प्रशासन: दाधीच समाज की अध्यक्ष निशा दाधीच ने बताया कि प्रशासन आनासागर सर्कुलर रोड की ओर एक बड़ा नाला बनाकर उसका पानी समाज की संपत्ति के बीच से निकालना चाहता है, जो सरासर गलत है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह सभी दस्तावेजों को ध्यान से देखकर ही निर्णय ले और समाज की संपत्ति पर जबरन अतिक्रमण न करें.

