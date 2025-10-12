ETV Bharat / state

बरेली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया डकैत सुपुर्द-ए-खाक; पुलिस ने लावारिश मानकर कराया अंतिम संस्कार

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी डकैत शैतान को रविवार को कब्रिस्तान में दफना दिया गया. लावारिस लाशों को सुपुर्द-ए-खाक करने वाली अवाम-ए-खिदमात कमेटी ने यह रस्में पूरी कराईं. हालांकि, इस दौरान डकैत शैतान की पत्नी और गांव का एक व्यक्ति भी कब्रिस्तान पहुंच गए थे. दफन करने के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही.

पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी डकैत के शव को कैंट थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है. इस दौरान उसकी पत्नी अपने गांव के व्यक्ति के साथ मौके पर पहुंची थी.

72 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे परिजन: गुरुवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक लाख के इनामी डकैत शैतान का पोस्टमार्टम होने के 72 घंटे बाद भी उसके परिवार का कोई सदस्य डेड बॉडी लेने नहीं आया. इसके बाद बरेली पुलिस ने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वालीअवाम-ए-खिदमात कमेटी से संपर्क किया. फिर कैंट थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में 1 लाख रुपए के इनामी डकैत शैतान को दफन कराया गया.