बरेली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया डकैत सुपुर्द-ए-खाक; पुलिस ने लावारिश मानकर कराया अंतिम संस्कार
एसपी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए डकैत के शव को कैंट थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में दफनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 2:52 PM IST
बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी डकैत शैतान को रविवार को कब्रिस्तान में दफना दिया गया. लावारिस लाशों को सुपुर्द-ए-खाक करने वाली अवाम-ए-खिदमात कमेटी ने यह रस्में पूरी कराईं. हालांकि, इस दौरान डकैत शैतान की पत्नी और गांव का एक व्यक्ति भी कब्रिस्तान पहुंच गए थे. दफन करने के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही.
पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी डकैत के शव को कैंट थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है. इस दौरान उसकी पत्नी अपने गांव के व्यक्ति के साथ मौके पर पहुंची थी.
72 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे परिजन: गुरुवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक लाख के इनामी डकैत शैतान का पोस्टमार्टम होने के 72 घंटे बाद भी उसके परिवार का कोई सदस्य डेड बॉडी लेने नहीं आया. इसके बाद बरेली पुलिस ने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वालीअवाम-ए-खिदमात कमेटी से संपर्क किया. फिर कैंट थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में 1 लाख रुपए के इनामी डकैत शैतान को दफन कराया गया.
लावारिस लाशों को दफन करने वाले अवाम-ए-खिदमात कमेटी की अध्यक्ष यासमीन खान ने बताया कि पहले उनके पति लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते थे. उनकी मौत के बाद वह अपने कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर अपने कब्रिस्तान में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं.
मृतक पर 19 मुकदमे दर्ज थे: पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक, मुठभेड़ में मारे गए डकैत पर अलग-अलग जिलों में कुल 19 मुकदमे दर्ज थे. बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों की मुठभेड़ हुई. इसी दौरान एक लाख का इनामी डकैत शैतान मारा गया था.
यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में दो हत्याएं; युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या; नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार को मारी गोली