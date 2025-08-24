ETV Bharat / state

डबवाली में यूथ मैराथन: नशे के खिलाफ दौड़ में उतरे 63 हजार से ज्यादा युवा, सीएम नायब सैनी ने दिखाई हरी झंडी - DABWALI YOUTH MARATHON SIRSA

सिरसा के डबवाली में यूथ मैराथन का आयोजन हुआ. 63 हजार से अधिक युवाओं ने नशे के खिलाफ सड़कों पर दौड़ लगाई.

Dabwali Youth Marathon Sirsa
Dabwali Youth Marathon Sirsa (CM Nayab Saini Social Media)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 24, 2025 at 10:45 AM IST

सिरसा: डबवाली में आज एक भव्य यूथ मैराथन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनाज मंडी से हरी झंडी दिखाकर की. आयोजकों के अनुसार, इस मैराथन में 63,000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है.

डबवाली में यूथ मैराथन: 5 किलोमीटर की मैराथन अनाज मंडी से शुरू होकर कबीर चौक, रेलवे लाइन, रेलवे अंडरपास, चौटाला रोड, कॉलोनी रोड कट होते हुए बिश्नोई धर्मशाला के पास फिनिश प्वाइंट पर समाप्त हुई. 10 किलोमीटर की दौड़ में प्रतिभागी अनाज मंडी से शुरू होकर कबीर चौक, रेलवे अंडरपास, चौटाला रोड, मदन मोहन स्कूल, एचपीएस स्कूल, कॉलोनी रोड, बिश्नोई धर्मशाला से होते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचे.

21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन का विस्तृत मार्ग: हाफ मैराथन की शुरुआत भी अनाज मंडी से हुई. इसके बाद प्रतिभागी कबीर चौक, रेलवे लाइन, एचपीएस स्कूल, डबवाली बस स्टैंड, सिविल अस्पताल और एसडीएम कार्यालय से होते हुए वापसी में उसी रास्ते से फिनिश प्वाइंट तक पहुंचे.

मैराथन रूट पर पूरी सुरक्षा और सुविधा: प्रशासन ने मैराथन के सफल संचालन के लिए पुख्ता इंतजाम किए. रूट पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं. पुलिसकर्मी रूट गाइड करेंगे. पेयजल, एम्बुलेंस, मेडिकल और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है. खेल विभाग के 10 से ज्यादा कोच प्रतिभागियों की सहायता में लगे हैं.

विजेताओं को मिलेंगे 6.29 लाख रुपए के इनाम: मैराथन में कुल 6 लाख 29 हजार रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे. ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान पाने वाले को 50 हजार, दूसरे को 37,500 और तीसरे को 25,000 रुपए मिलेंगे. 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन में चार आयु वर्गों (अंडर-18, 18-45, 45-60, 60+) के लिए विजेताओं को 10 हजार, 7,500 और 5 हजार रुपए दिए जाएंगे. 10 किलोमीटर दौड़ में ओवरऑल विजेता को 25 हजार, दूसरे को 15 हजार और तीसरे को 10 हजार रुपए मिलेंगे. आयु वर्ग के अनुसार अन्य पुरस्कार भी निर्धारित हैं. आयु की गणना 24 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखा रंग: मैराथन कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोहा. देसी रॉक स्टार एमडी ने मंच पर प्रस्तुति दी. इसके साथ ही केएल थिएटर की टीम ने 'नशा एक अभिशाप' नाटक का मंचन कर नशे के खिलाफ संदेश दिया.

