सहरसा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, युवक की मौत और मकान मालिक घायल

सहरसा के पासवान टोला में अवैध गैस सिलेंडर ब्लास्ट से सचिन कुमार की मौत हो गई. मकान मालिक खुर्शीद घायल हो गया है. पढ़ें खबर

सरहसा में सिलेंडर ब्लास्ट में युवक की मौत
सरहसा में सिलेंडर ब्लास्ट में युवक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 1:26 PM IST

3 Min Read
सहरसा: बिहार के सहरसा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 स्थित पासवान टोला में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई. इस घटना में रास्ते से गुजर रहे एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जमा हो गए.

सहरसा गैस गोदाम में धमाका: मृतक युवक की पहचान 24 वर्षीय सचिन कुमार के रूप में हुई है, जो सुपौल जिले का रहने वाला था. वह सहरसा के पासवान टोला में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था. सचिन के सिर पर एक दरवाजे का गेट गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सहरसा में सिलेंडर ब्लास्ट (ETV Bharat)

घर में किया जा रहा था सिलेंडर का भंडारण: घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि पासवान टोला में मोहम्मद खुर्शीद के घर पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण किया जा रहा था. यहां से गैस की आपूर्ति भी की जाती थी. इसी दौरान गैस लीकेज के कारण सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया.

मकान मालिक झुलस कर घायल: इस ब्लास्ट के कारण मकान मालिक मोहम्मद खुर्शीद बुरी तरह झुलस गया है. उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोग भी इस हादसे को लेकर काफी दुखी और चिंतित हैं.

पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश
पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश (ETV Bharat)

अवैध गैस सिलेंडर का कारोबार: मोहल्ले के अमित कुमार सिंह ने बताया कि काफी दिनों से यहां अवैध तरीके से गैस सिलेंडर का कारोबार हो रहा था. बार-बार मना करने के बावजूद इस कारोबार को नहीं रोका गया, जिसके चलते यह हादसा हो गया. वे प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

"सिलेंडर ब्लास्ट की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति की मौत के साथ-साथ एक अन्य घायल है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जानकारी दी. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है." - आलोक कुमार, एसडीपीओ, सदर सहरसा

पुलिस कर रही जांच: एसडीपीओ ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे ने इलाके में सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है.

