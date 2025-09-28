ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दिखाई हरी झंडी

साइक्लोथॉन का आयोजन: छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव की रंगत इस बार बलौदा बाजार जिले में और भी खास तरह से सेलीब्रेट की जा रही है. इसी कड़ी में आज साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया. आपको बता दें कि पहली बार “टूर दे बलौदाबाजार साइक्लोथॉन” का आयोजन किया गया. इस आयोजन में न सिर्फ जिले के युवा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से करीब एक हजार प्रतिभागी शामिल होने पहुंचे. इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, खेल प्रेमियों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया. सुबह जब सोनबरास वन विहार से साइक्लोथॉन को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाई तो मौके पर कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और डीएफओ गणवीर धम्मशील सहित सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल भी मौजूद रहीं.

बलौदा बाजार: प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साइक्लोथॉन को हरी झंडी सोनबरसा वन विहार से दिखाई गई. साइक्लोथॉन के आयोजन में वेब पोर्टल और क्यूआर कोड के जरिए प्रतिभागियों को जरुरी जानकारी मुहैया कराई गई.

मैं छात्र हूं और इस तरह के आयोजन में पहली बार शामिल हुआ. बहुत अच्छा अनुभव रहा. यहां के लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया है. हम जहां से भी गुजरे लोग रास्ते में रिफ्रेशमेंट लेकर खड़े रहे. बलौदा जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि इस तरह के आयोजन आगे भी किए जाएं: देवदत्त पटेल, खिलाड़ी

बलौदा बाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन (ETV Bharat)

बलौदा बाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन (ETV Bharat)

इस तरह का आयोजन आगे भी होते रहना चाहिए. युवाओं को इस तरह के आयोजन में शामिल होना चाहिए. यहां तो करीब 1 हजार लोगों ने भाग लिया है. मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा. लोगों ने भी हमारा खूब मनोबल बढ़ाया: दृष्य कुमार यादव, खिलाड़ी

इस आयोजन में भाग लेना अपने आप में बड़ी बात है. हमने 50 किमी की यात्रा पूरी की. रास्ते में हमें गांव वालों ने खाने के लिए फल और ग्लूकोज वाटर दिए. बहुत अच्छा अनुभव रहा. मैं बॉटिनी की छात्र हूं. इस तरह के आयोजन में पहली बार भाग ले रही हूं. मुझे इनाम भी मिला है. मैं सेकेंड पॉजिशन पर रही: सरस्वती साहू, खिलाड़ी

वेब पोर्टल और क्यूआर कोड की सुविधा दी गई: आमतौर पर खेल आयोजनों में प्रतिभागियों को रूट और अन्य जानकारी कागज़ी माध्यम से दी जाती है. लेकिन बलौदा बाजार प्रशासन ने इसे और आधुनिक रूप इस बार दिया. प्रतिभागियों की सुविधा के लिए विशेष वेब पोर्टल https://tourdebalodacyclothon.com और क्यूआर कोड लॉन्च किया गया. इस पोर्टल पर प्रतियोगिता का रूट, स्टार्ट और फिनिश प्वाइंट, सभी महत्वपूर्ण लोकेशन और गूगल मैप्स से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई.

बलौदा बाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन (ETV Bharat)

बलौदा बाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन (ETV Bharat)

पहली बार इतनी बड़ी साइक्लिंग प्रतियोगिता: बलौदा बाजार-भाटापारा जिला अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है. लेकिन खेल आयोजनों में इस तरह का बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है. प्रशासन ने इसे रजत जयंती महोत्सव से जोड़कर युवाओं को स्वास्थ्य, अनुशासन और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है. कलेक्टर दीपक सोनी का मानना है कि साइक्लिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जीवनशैली है. आज के समय में जब लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, साइक्लिंग फिटनेस और मानसिक संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है. आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह: आयोजन को लेकर प्रतिभागियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. देशभर से करीब 1000 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है. प्रतियोगिता को दो श्रेणियों में बांटा गया.

सांसद खेल महोत्सव 2025: मेजर ध्यानचंद जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर बलौदा बाजार में भव्य आयोजन

बलौदा बाजार में सोनाखान रेंजर पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप

बलौदा बाजार में भतीजे ने फूंका चाचा का घर, गिरफ्त में आरोपी