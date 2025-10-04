ETV Bharat / state

यूपी में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का तांडव; 96 घंटे बंपर बारिश का IMD अलर्ट, बनारस में टूटा 125 साल का रिकॉर्ड

काशीनगरी बनारस में 24 घंटे में दिखा मौसम का तांडव, हर गली-सड़क बनी तालाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल और अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान शक्ति के चलते शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा और जमकर बारिश हुई. कई जिलों में तो बाढ़ जैसी स्थिति हो गई. बनारस की सड़कों, घरों, स्कूलों और ऑफिस में पानी भर गया. इसके चलते बनारस में डीएम ने स्कूलो में छुट्टी घोषित कर दी है. ऐसे ही हालात मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर में रहे. यहां भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश के पूर्वी इलाकों में जमकर बारिश होने तथा बिजली गिरने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.5 मिमी के सापेक्ष 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 367 प्रतिशत अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 82% कम है.

यूपी के 18 जिलों में कहर बरपा सकता है मौसम: मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 18 जिलों देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हो सकती है.

बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया में बाढ़ का खतरा: पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण, अगले 6 घंटों के दौरान आज 11:30 बजे तक बलिया, गाजीपुर, मऊ और देवरिया जिलों के कुछ निचले क्षेत्रों में लगातार बाढ़ का खतरा बना रहेगा. अगले 24 घंटे तक बलिया में बाढ़ का खतरा बना रहेगा.

बनारस में बारिश का 125 साल का रिकॉर्ड टूटा: मौसम विभाग के अनुसार बनारस के बीएचयू डिवीजन में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से लेकर शनिवार सुबह 5:00 बजे तक 184.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इससे पहले सन 1900 में 138.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह बादल छाए रहे, दिन में कई बार बूंदाबांदी हुई. बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने से उमस भरी गर्मी से लखनऊ के लोगों को राहत मिली. वहीं, देर शाम एक बार फिर मौसम ने करवट ली और कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश शुरू हो गई. रात में भी रुक-रुक कर बारिश होती रही. अधिकतम 32, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.