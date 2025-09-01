लखनऊः साइबर जालसाजों ने एसजीपीजीआई के रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपये ठग लिए. जालसाजों ने धमकी दी कि उनका कनेक्शन पहलगाम हमले के आतंकी संगठन से है. इतना नहीं साइबर ठगों ने कश्मीर पुलिस के अधिकारी बनकर बातचीत की, जिससे दंपती डर गए. बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. वहीं, डीआईजी पीएसी मुख्यालय से भी डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया गया.

आतंकियों को 70 करोड़ रुपये भेजने की दी धमकीः शीतलखेड़ा निवासी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका रश्मि प्रधान के ने बताया कि उनके पति दिनेश प्रधान एसजीपीजीआई के प्रशासनिक भवन में बतौर अधिकारी तैनात थे. 18 अगस्त को उनके पति के मोबाइल पर एक महिला की कॉल आई थी. उस महिला ने खुद को कश्मीर पुलिस की इंस्पेक्टर अनिता वर्मा बताया था. महिला ने फ़ोन पर कहा कि उनके पति दिनेश का कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से है. उनके आधार कार्ड का प्रयोग आतंकियों ने एचडीएफसी बैंक में 70 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया है. इसी आधार पर उनके खिलाफ पहलगाम में एफआईआर दर्ज है.

फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजाः जालसाजों ने उन्हें डराने के लिए मोबाइल पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेज दिया था. इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने बात की, जिसने खुद को एटीएस का अधिकारी बताया. उन्होंने बताया कि आतंकियों ने जो रकम ट्रांसफर आधार कार्ड के सहारे किया है, उसका दस प्रतिशत कमीशन दिनेश के खाते में भेजे हें. जांच में सहयोग करने के बदले में 70 लाख रुपये की मांग की. विरोध करने पर बेटे व परिवार के सदस्यों की हत्या करने की धमकी दी.

चार दिन तक रखा डिजिटल अरेस्टः दंपति ने बताया कि दोनों को 19 अगस्त से 22 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया. इस दौरान लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिये निगरानी की जा रही थी. इस दौरान तीन किस्तों में 50 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराये. 20 लाख रुपये और मांगे तो दंपती ने मना कर दिया. इसके बाद लगातार 29 अगस्त तक कॉल कर धमकी दी जा रही थी. 30 अगस्त को पीड़िता ने पीजीआई थाने में तहरीर दी. इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

डीआईजी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयासः वहीं, साइबर जालसाजों ने डीआईजी पीएसी मुख्यालय किरीट राठौड़ को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया. इस मामले में उन्होंने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. डीआईजी के मुताबिक उनके सीयूजी नंबर पर 28 अगस्त की दोपहर तीन बजे के करीब एक कॉल आई. उसने पूछा कि भोलानाथ बोल रहे हो, मना किया और उसके बारे में पूछा. कॉल करने वाले बताया कि पहलगाम से इंस्पेक्टर रणजीत कुमार है. धमकाते हुए कहा कि इस सीयूजी नंबर से आतंकियों से बात की गई है. जैसे ही उसे बताया कि वह पुलिस विभाग के अधिकारी है. इस पर कॉल करने वाले अभद्रता करते हुए मोबाइल बंद कर दिया. उन्होंने महानगर थाने में तहरीर दी. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है.

