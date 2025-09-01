ETV Bharat / state

अब पहलगाम आतंकी हमले के नाम से ठगी; DIG से नहीं फंसे तो PGI के रिटार्यड अधिकारी को किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 50 लाख - DIGITAL ARREST

पहलगाम आतंकी हमले से नाम जोड़कर जेल भेजने की दी धमकी- चार दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, कई खातों में कराई रकम ट्रांसफर

डिजिटल अरेस्ट.
डिजिटल अरेस्ट. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read

लखनऊः साइबर जालसाजों ने एसजीपीजीआई के रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपये ठग लिए. जालसाजों ने धमकी दी कि उनका कनेक्शन पहलगाम हमले के आतंकी संगठन से है. इतना नहीं साइबर ठगों ने कश्मीर पुलिस के अधिकारी बनकर बातचीत की, जिससे दंपती डर गए. बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. वहीं, डीआईजी पीएसी मुख्यालय से भी डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया गया.

आतंकियों को 70 करोड़ रुपये भेजने की दी धमकीः शीतलखेड़ा निवासी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका रश्मि प्रधान के ने बताया कि उनके पति दिनेश प्रधान एसजीपीजीआई के प्रशासनिक भवन में बतौर अधिकारी तैनात थे. 18 अगस्त को उनके पति के मोबाइल पर एक महिला की कॉल आई थी. उस महिला ने खुद को कश्मीर पुलिस की इंस्पेक्टर अनिता वर्मा बताया था. महिला ने फ़ोन पर कहा कि उनके पति दिनेश का कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से है. उनके आधार कार्ड का प्रयोग आतंकियों ने एचडीएफसी बैंक में 70 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया है. इसी आधार पर उनके खिलाफ पहलगाम में एफआईआर दर्ज है.

फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजाः जालसाजों ने उन्हें डराने के लिए मोबाइल पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेज दिया था. इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने बात की, जिसने खुद को एटीएस का अधिकारी बताया. उन्होंने बताया कि आतंकियों ने जो रकम ट्रांसफर आधार कार्ड के सहारे किया है, उसका दस प्रतिशत कमीशन दिनेश के खाते में भेजे हें. जांच में सहयोग करने के बदले में 70 लाख रुपये की मांग की. विरोध करने पर बेटे व परिवार के सदस्यों की हत्या करने की धमकी दी.

चार दिन तक रखा डिजिटल अरेस्टः दंपति ने बताया कि दोनों को 19 अगस्त से 22 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया. इस दौरान लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिये निगरानी की जा रही थी. इस दौरान तीन किस्तों में 50 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराये. 20 लाख रुपये और मांगे तो दंपती ने मना कर दिया. इसके बाद लगातार 29 अगस्त तक कॉल कर धमकी दी जा रही थी. 30 अगस्त को पीड़िता ने पीजीआई थाने में तहरीर दी. इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

डीआईजी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयासः वहीं, साइबर जालसाजों ने डीआईजी पीएसी मुख्यालय किरीट राठौड़ को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया. इस मामले में उन्होंने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. डीआईजी के मुताबिक उनके सीयूजी नंबर पर 28 अगस्त की दोपहर तीन बजे के करीब एक कॉल आई. उसने पूछा कि भोलानाथ बोल रहे हो, मना किया और उसके बारे में पूछा. कॉल करने वाले बताया कि पहलगाम से इंस्पेक्टर रणजीत कुमार है. धमकाते हुए कहा कि इस सीयूजी नंबर से आतंकियों से बात की गई है. जैसे ही उसे बताया कि वह पुलिस विभाग के अधिकारी है. इस पर कॉल करने वाले अभद्रता करते हुए मोबाइल बंद कर दिया. उन्होंने महानगर थाने में तहरीर दी. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से 1.29 करोड़ ठगे, CBI अफसर बनकर पिता-पुत्र को जाल में फंसाया

इसे भी पढ़ें-रिटायर्ड महिला बैंक मैनेजर को 42 घंटे तक साइबर ठगों ने रखा डिजिटल अरेस्ट, बरेली पुलिस ने ऐसे बचाया

लखनऊः साइबर जालसाजों ने एसजीपीजीआई के रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपये ठग लिए. जालसाजों ने धमकी दी कि उनका कनेक्शन पहलगाम हमले के आतंकी संगठन से है. इतना नहीं साइबर ठगों ने कश्मीर पुलिस के अधिकारी बनकर बातचीत की, जिससे दंपती डर गए. बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. वहीं, डीआईजी पीएसी मुख्यालय से भी डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया गया.

आतंकियों को 70 करोड़ रुपये भेजने की दी धमकीः शीतलखेड़ा निवासी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका रश्मि प्रधान के ने बताया कि उनके पति दिनेश प्रधान एसजीपीजीआई के प्रशासनिक भवन में बतौर अधिकारी तैनात थे. 18 अगस्त को उनके पति के मोबाइल पर एक महिला की कॉल आई थी. उस महिला ने खुद को कश्मीर पुलिस की इंस्पेक्टर अनिता वर्मा बताया था. महिला ने फ़ोन पर कहा कि उनके पति दिनेश का कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से है. उनके आधार कार्ड का प्रयोग आतंकियों ने एचडीएफसी बैंक में 70 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया है. इसी आधार पर उनके खिलाफ पहलगाम में एफआईआर दर्ज है.

फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजाः जालसाजों ने उन्हें डराने के लिए मोबाइल पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेज दिया था. इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने बात की, जिसने खुद को एटीएस का अधिकारी बताया. उन्होंने बताया कि आतंकियों ने जो रकम ट्रांसफर आधार कार्ड के सहारे किया है, उसका दस प्रतिशत कमीशन दिनेश के खाते में भेजे हें. जांच में सहयोग करने के बदले में 70 लाख रुपये की मांग की. विरोध करने पर बेटे व परिवार के सदस्यों की हत्या करने की धमकी दी.

चार दिन तक रखा डिजिटल अरेस्टः दंपति ने बताया कि दोनों को 19 अगस्त से 22 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया. इस दौरान लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिये निगरानी की जा रही थी. इस दौरान तीन किस्तों में 50 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराये. 20 लाख रुपये और मांगे तो दंपती ने मना कर दिया. इसके बाद लगातार 29 अगस्त तक कॉल कर धमकी दी जा रही थी. 30 अगस्त को पीड़िता ने पीजीआई थाने में तहरीर दी. इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

डीआईजी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयासः वहीं, साइबर जालसाजों ने डीआईजी पीएसी मुख्यालय किरीट राठौड़ को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया. इस मामले में उन्होंने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. डीआईजी के मुताबिक उनके सीयूजी नंबर पर 28 अगस्त की दोपहर तीन बजे के करीब एक कॉल आई. उसने पूछा कि भोलानाथ बोल रहे हो, मना किया और उसके बारे में पूछा. कॉल करने वाले बताया कि पहलगाम से इंस्पेक्टर रणजीत कुमार है. धमकाते हुए कहा कि इस सीयूजी नंबर से आतंकियों से बात की गई है. जैसे ही उसे बताया कि वह पुलिस विभाग के अधिकारी है. इस पर कॉल करने वाले अभद्रता करते हुए मोबाइल बंद कर दिया. उन्होंने महानगर थाने में तहरीर दी. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से 1.29 करोड़ ठगे, CBI अफसर बनकर पिता-पुत्र को जाल में फंसाया

इसे भी पढ़ें-रिटायर्ड महिला बैंक मैनेजर को 42 घंटे तक साइबर ठगों ने रखा डिजिटल अरेस्ट, बरेली पुलिस ने ऐसे बचाया

For All Latest Updates

TAGGED:

DIG KIRIT RATHORELUCKNOW COUPLE CHEATED 50 LAKHHOW TO AVOID DIGITAL ARRESTलखनऊ डिजिटल अरेस्ट ठगीDIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.