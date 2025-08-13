ETV Bharat / state

रिटायर्ड महिला बैंक मैनेजर को 42 घंटे तक साइबर ठगों ने रखा डिजिटल अरेस्ट, बरेली पुलिस ने ऐसे बचाया - CYBER FRAUD ATTEMPT IN BAREILLY

पहलगाम आतंकी हमले में मददगार बताकर साइबर ठगों ने बरेली में 42 घंटे पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट किये रखा. 70 लाख मांगे थे.

Photo Credit: ETV Bharat
गुलशन कुमारी के घर पहुंचे एसपी सिटी मानुष पारीक (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 5:53 PM IST

बरेली: शहर में 42 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखी गयी रिटायर्ड महिला बैंक मैनेजर को ठगी का शिकार होने से पुलिस ने बचा लिया. बुधवार को मामले की जानकारी एसएसपी अनुराग आर्य और डायल-112 को मिली थी. इसके बाद एसपी सिटी मानुष पारीक टीम के साथ पूर्व बैंक मैनेजर गुलशन कुमारी के घर पहुंचे और उन्हें साइबर ठगों के चंगुल से मुक्त करा लिया.

साइबर ने सीबीआई अफसर बनकर कॉल किया: बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के एकता नगर में 65 वर्षीय पूर्व बैंक मैनेजर गुलशन कुमारी रहती हैं. उनके साथ भाई भी रहते हैं. साइबर ठग ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर 11 अगस्त को कॉल किया था. उसने बताया कि उनके आधार कार्ड से कई सिम लिये गये थे. उनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले और मनी लांड्रिंग में किया गया.

जानकारी देतीं रिटायर्ड महिला बैंक मैनेजर गुलशन कुमारी (Video Credit: ETV Bharat)

अरेस्ट वारंट भेजकर 70 लाख रुपये मांगे: साइबर ठग ने गुलशन कुमारी से बैंक अकाउंट और चल-अचल संपत्ति की जानकारी ले ली थीं. उनको अरेस्ट वारंट भेजकर 70 लाख रुपये की मांग कर रहा था. महिला को उसने 42 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा.

गुलशन ने पुलिस को दी थी सूचना: बुधवार को एसएसपी अनुराग आर्य और डायल-112 को गुलशन कुमारी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर की सूचना दी. एसपी सिटी मानुष पारीक रिटायर्ड महिला बैंक मैनेजर के घर पहुंचे और उनको ठगी से बचा लिया.

साइबर ठग की पुलिस ने कैसे की पहचान: एसपी सिटी ने बताया कि कॉल पर दिख रहा सीबीआई अधिकारी साइबर ठग था. उसको देखते ही वह पहचान गए थे. उसकी वर्दी पर दारोगा के दो स्टार थे, लेकिन कैप डीआईजी रैंक के अफसर की लगाई हुई थी.

पर्सनल जानकारी शेयर न करने की अपील: रेस्क्यू के बाद गुलशन कुमारी ने बरेली पुलिस की टीम और एसपी सिटी मानुष पारीक का आभार जताया. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें और तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.

